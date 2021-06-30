Правила

Может ли россиянин путешествовать поездом с двумя собаками в Беларуси?

"Хотела бы во время отпуска отправиться в путешествие по Беларуси. У меня две собачки, и оставить их не с кем. Можно ли их взять с собой? Размещают ли с собаками в гостиницах в Беларуси? Можно ли путешествовать поездом с двумя собаками? Спасибо. Елизавета П.".

Ввоз животных в Беларусь осуществляется по определенным правилам. Главное, чтобы они были здоровы.

Что касается собак. Без специального разрешения можно ввозить только двух собак с международным ветеринарным паспортом, который приравнивается к ветеринарному сертификату при наличии в нем отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед поездкой. Не позднее чем за 20 дней животные должны быть провакцинированы, если они не были привиты в течение года от бешенства.

В Беларуси есть гостиницы, дома отдыха, агроусадьбы, где разрешается проживание с животными. Вам надо будет заранее выбрать место проживания и обговорить условия с руководством. Размещение с питомцем возможно только при наличии ветеринарного паспорта и справки от ветеринарного врача о состоянии питомца и отметками о всех прививках.

Что касается путешествия поездом, то пассажир может перевозить животных в счет нормы провоза ручной клади, но не более двух мелких собачек. Они перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах (размером по сумме трех измерений не более 200 сантиметров), которые должны помещаться на местах, предназначенных для ручной клади, и которые должны быть устроены таким образом, чтобы исключить возможность нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику.

Перевоз крупных собак (высота в холке более 50 см), в том числе служебных, допускается в намордниках и с поводком без помещения в контейнер, ящик, корзину, клетку в багажных вагонах, плата взимается за каждую собаку как за 20 кг массы багажа.

Также не более двух собак можно провозить в отдельном купе купейного вагона с оплатой всех мест, не занятых пассажирами, сопровождающими собак, по стоимости полных проездных документов. Исключение из правил составляет собака-проводник, сопровождающая инвалида по зрению, она перевозится без оформления перевозочных документов бесплатно во всех типах и классах вагонов. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.