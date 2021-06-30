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30.06.2021 07:00
Рубрика: Общество

На Южном Урале стартовал крупнейший частный проект рекультивации загрязненных земель

Текст: Евгений Китаев
Рекультивации подлежит свыше 200 гектаров территории накопленного в советские годы вреда окружающей среде в историческом центре цветной металлургии - городе Карабаш. В этот проект "Русская медная компания" (РМК) вложит 2 миллиарда рублей.
2020 год. Одно из бесхозных хвостохранилищ уже превратилось в зеленый газон. Фото: Олег Ковалюк 2020 год. Одно из бесхозных хвостохранилищ уже превратилось в зеленый газон. Фото: Олег Ковалюк
2020 год. Одно из бесхозных хвостохранилищ уже превратилось в зеленый газон. Фото: Олег Ковалюк

Добыча и производство меди в Карабаше в промышленных масштабах начались в 1910 году, когда здесь появился медеплавильный комбинат. Предприятие выдавало на-гора нужный стране металл, но при этом крайне негативно воздействовало на окружающую среду. По некоторым оценкам, из-за несовершенства технологий и потребительского отношения к природе здесь за десятилетия накопилось 12-14 миллионов тонн литейных шлаков и 30 миллионов тонн пустой породы, оставшейся после обогащения медной руды.

Часть этих залежей находится в так называемых хвостохранилищах, часть - в пойме реки Сак-Элга, куда долгое время напрямую сбрасывались отходы. Здесь в результате дождей, естественного размыва берегов реки и реакции почвы с металлами образовались километровые "лунные пейзажи", безжизненные, по сути, пространства. Долгое время страдал от промышленных выбросов и воздушный бассейн.

В середине и конце прошлого века в атмосферу попадало до 160 тысяч тонн вредных веществ, которые, соединяясь с осадками, проливались кислотными дождями, из-за чего в Карабаше даже в середине лета по-осеннему желтели листья.

2021 год. Участок "Северный" до рекультивации. Фото: Олег Ковалюк

Второй шанс Карабаш получил в начале XXI века, когда градообразующий завод, переживший до этого банкротство и развал, вошел в состав Группы "Русская медная компания".

- С 2004 года, когда завод "Карабашмедь" вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 миллиардов рублей, что сделало возможной и целесообразной работу по последовательной ликвидации накопленного вреда экологии, - констатирует президент РМК Всеволод Левин.

Замена оборудования и установка очистных систем сократили выбросы в 25 раз в сравнении с 2000-м годом, а на лысых прежде горах в окрестностях Карабаша вновь стали расти деревья.

Проект. Участок "Северный" после рекультивации.

В 2018-м компания заключила соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, правительством Челябинской области о реабилитации нарушенных земель Карабаша. В его рамках в течение 2019 и 2020 годов за счет средств РМК было рекультивировано бесхозное хвостохранилище, которое непосредственно примыкает к территории завода "Карабашмедь". Теперь этот участок напоминает ухоженное поле для гольфа.

Положительный опыт предстоит распространить и на другие проблемные территории. Чтобы предпринимаемые меры были эффективными, РМК в 2020 году профинансировала работы по инвентаризации объектов накопленного вреда экологии в Карабаше. По ее итогам разрабатывается четыре проекта рекультивации. Первый проект - "Северный участок" (в его границы входят северный склон Поклонной горы и сток с нее). Проект рекультивации второго участка - "Южного" - в разработке, идут общественные обсуждения. В границы этой территории вошли земли вдоль улицы Пархоменко, пойма Рыжего ручья и реки Сак-Элга.

Третий проект - реабилитация Карабашского пруда (искусственный водоем рядом с заводом) также на этапе общественных обсуждений. И четвертый проект, с которого началась масштабная программа, - хвостохранилище №3. Здесь работы уже стартовали. В планах РМК завершить рекультивацию первых участков уже к концу 2022 года, а всю работу предполагается закончить за ближайшие 5-7 лет.

Глава Карабаша Олег Буданов рассказывает: за опытом в муниципалитет сегодня стали наведываться гости из других моногородов, чтобы убедиться, что все рассказы о "втором дыхании" депрессивной прежде территории - не выдумка. Жители, констатирует мэр, стали гордиться городом, в котором теперь создается и современная социальная инфраструктура. Также положительно оценивает перемены в Карабаше губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

- Ликвидация накопленного вреда - огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия. Повышенные экологические обязательства, которые приняла на себя РМК, - серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды, - подчеркивает глава региона.

С 2004 года на социальные и благотворительные проекты в Карабаше РМК направила 2,2 млрд рублей. На эти средства в том числе реконструированы три детских сада, отремонтирован профилакторий, построен современный многофункциональный спортивный комплекс "Металлург" и первый в городе торговый центр "Медь".

Общество Экология

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