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30.06.2021 11:23
Рубрика: Общество

На поступление в вузы РФ подано более 7 тысяч заявок от иностранцев

Текст: Мария Агранович
В ближайшие годы в России в два раза увеличится число иностранцев, получающих высшее образование в пределах установленной правительством РФ квоты. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Число абитуриентов из других стран, желающих учиться в российских вузах, растет из года в год. Так, если в 2020/21 учебном году по квоте было зачислено почти 15 тысяч иностранцев, то квота приема на 2021/22 - уже 18 тысяч. На данный момент в Минобрнауки от иностранных граждан поступило более 7 тысяч заявок на обучение, а ведь приемная кампания только началась.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Более 2 тысяч заявлений уже одобрено российскими вузами, остальные - на рассмотрении. Но это не предел: в ближайшее время поступит более 7 тысяч новых заявок.

Как иностранцу поступить на бюджетное место в российский вуз (в рамках квоты):

- зарегистрироваться на сайте, предварительно заполнив анкету-заявление на обучение в пределах квоты правительства РФ;

- дождаться приглашения для участия в отборочных мероприятиях в стране проживания;

- найти себя на том же сайте в списке кандидатов, рекомендованных к прохождению второго этапа отбора;

- дождаться открытия доступа к личному кабинету на портале (уведомление поступит на электронную почту);

- отслеживать статус заявки в личном кабинете на портале.

Все заявки загружаются в единую информационно-аналитическую систему и делятся на три вида:

- кандидат от страны (когда человек прошел отбор на обучение в России на базе представительства Россотрудничества в его стране);

- кандидат от образовательной организации (конкурсный отбор был организован одним из пяти правительственных университетов РФ);

- кандидат-победитель международных олимпиад школьников или олимпиад для магистров.

По всем вопросам приема в пределах квоты правительства РФ можно звонить на горячую линию Минобрнауки России: 8 (495) 122-22-68 (пн.-пт.: 8:00-20:00).

Общество Образование Правительство Минобрнауки Классный час с Марией Агранович

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