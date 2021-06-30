Найдены два неизвестных вида человека

Авторами сразу двух громких сенсаций стали археологи. Первая пришла из Китая. Изучая древний череп, возрастом минимум 146 тысяч лет, ученые пришли к выводу, что он принадлежит ранее неизвестному виду человека. Его ближайшими известными родственниками могут быть неандертальцы и человек прямоходящий (Homo erectus). Ученые назвали новый вид Homo longi, от китайского слова "длинный", означающего "дракон".

По мнению британского профессора Криса Стрингера, находка является отдельной ветвью человечества, которая сотни тысяч лет замкнуто жила в этом регионе и в конечном итоге вымерла. "Это одна из самых важных из обнаруженных окаменелостей за последний миллион лет", - добавил он.

Интересно, как эта древность попала в руки ученых. Череп обнаружил строитель моста в Харбине еще в 1933 году. Тогда страна была оккупирована японцами. Подозревая, что это культурная ценность, он тайно вывез его домой и спрятал на дне колодца. Там череп и хранился около 80 лет. Об этом мужчина рассказал своей семье перед смертью.

Так как нет точных данных о месте, где череп был найден, то есть нет археологического контекста находки - орудий труда, украшений, других элементов культуры, то ученым находку сложно классифицировать. Некоторые считают, что этот древний человек скорей всего был денисовцем. Он был идентифицирован по генам из кости пальца возрастом 50-30 тысяч лет, обнаруженной в Денисовой пещере на Алтае.

Вторую сенсацию преподнесли ученые из Израиля. Они сообщили, что обнаружили около города Рамла останки ранее неизвестного науке типа древнего человека. Ему уже и дали название - Nesher Ramla Homo.

Ученые считают, что первые представители этого вида жили на Ближнем Востоке уже около 400 000 лет назад. И самый сенсационный момент: археологи заметили сходство между новыми находками и древними "донеандертальскими" людьми в Европе. Вывод? Люди Nesher Ramla были предками неандертальцев. Они в межледниковые периоды мигрировали с Ближнего Востока не только в Европу, они проникали на восток, в Индию и Китай. Дело в том, что в некоторых останках, найденных в Восточной Азии, присутствуют черты неандертальцев, так же как и у людей Nesher Ramla.

Впрочем, среди ученых немало скептиков. Например, британский профессор Крис Стрингер говорит: "На данный момент связывать некоторые из древних израильских окаменелостей с неандертальцами - это слишком смелое предположение. Меня также озадачили слова о наличии какой-то особой связи между находками в Рамле и окаменелостями в Китае". Признает ли наука обнаруженные останки официально новыми видами человека? Для этого потребуется колоссальная работа ученых, причем не только археологов, но и генетиков.