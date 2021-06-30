Найдены два неизвестных вида человека

Новости

Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin 01:47
Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде 01:24
Захарова посоветовала американским политикам "не корчить рожу" 00:58
В Канаде более 30 человек скончались из-за аномальной жары 00:36
Йоахим Лев объяснил поражение от Англии слабой реализацией 29.06.2021
Серена Уильямс заплакала после полученной травмы на Уимблдоне 29.06.2021
Исследователи назвали первую жертву чумы в истории 29.06.2021
Песков: ФБК является экстремистской организацией 29.06.2021
Песков: Россия начинает выходить из кризиса 29.06.2021
Песков объяснил свое решение вакцинироваться 29.06.2021
Песков: Путин готов сделать все для защиты страны 29.06.2021
Песков заявил, что Путин де-факто никогда не был на удаленке 29.06.2021
Минобрнауки: На сайтах вузов нужны телефоны "горячей линии" по коронавирусу 29.06.2021
Гарри Магуайр признан лучшим игроком матча Англия-Германия 29.06.2021
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной 29.06.2021
В Подмосковье три человека утонули в яме после ливня 29.06.2021
Техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по дефициту нефти 29.06.2021
Песков: Больше всего вопросов, поступивших на "Прямую линию", касается коронавируса 29.06.2021
"Единая Россия" создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом 29.06.2021
Вышел первый трейлер приквела "Клана Сопрано" 29.06.2021
"Газпром" отказался от новых мощностей транзита через Украину 29.06.2021
Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах 29.06.2021
Впервые российская мужская пара выиграла чемпионат Европы по настольному теннису 29.06.2021
В Ростове сотрудник IT-компании арестован по подозрению в госизмене 29.06.2021
В Москве "Перекресток" опечатали после вспышки коронавируса 29.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 01:06
Рубрика: Общество

Дракон вылетел из колодца

Найдены два неизвестных вида человека
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Авторами сразу двух громких сенсаций стали археологи. Первая пришла из Китая. Изучая древний череп, возрастом минимум 146 тысяч лет, ученые пришли к выводу, что он принадлежит ранее неизвестному виду человека. Его ближайшими известными родственниками могут быть неандертальцы и человек прямоходящий (Homo erectus). Ученые назвали новый вид Homo longi, от китайского слова "длинный", означающего "дракон".
Благодаря находкам археологов история происхождения человека становится все более сложной. Фото: iStock Благодаря находкам археологов история происхождения человека становится все более сложной. Фото: iStock
Благодаря находкам археологов история происхождения человека становится все более сложной. Фото: iStock

По мнению британского профессора Криса Стрингера, находка является отдельной ветвью человечества, которая сотни тысяч лет замкнуто жила в этом регионе и в конечном итоге вымерла. "Это одна из самых важных из обнаруженных окаменелостей за последний миллион лет", - добавил он.

Фото: Satu Koivisto, Antiquity Publications Ltd
В Финляндии обнаружен "змеиный" посох колдуна каменного века

Интересно, как эта древность попала в руки ученых. Череп обнаружил строитель моста в Харбине еще в 1933 году. Тогда страна была оккупирована японцами. Подозревая, что это культурная ценность, он тайно вывез его домой и спрятал на дне колодца. Там череп и хранился около 80 лет. Об этом мужчина рассказал своей семье перед смертью.

Так как нет точных данных о месте, где череп был найден, то есть нет археологического контекста находки - орудий труда, украшений, других элементов культуры, то ученым находку сложно классифицировать. Некоторые считают, что этот древний человек скорей всего был денисовцем. Он был идентифицирован по генам из кости пальца возрастом 50-30 тысяч лет, обнаруженной в Денисовой пещере на Алтае.

Вторую сенсацию преподнесли ученые из Израиля. Они сообщили, что обнаружили около города Рамла останки ранее неизвестного науке типа древнего человека. Ему уже и дали название - Nesher Ramla Homo.

Ученые считают, что первые представители этого вида жили на Ближнем Востоке уже около 400 000 лет назад. И самый сенсационный момент: археологи заметили сходство между новыми находками и древними "донеандертальскими" людьми в Европе. Вывод? Люди Nesher Ramla были предками неандертальцев. Они в межледниковые периоды мигрировали с Ближнего Востока не только в Европу, они проникали на восток, в Индию и Китай. Дело в том, что в некоторых останках, найденных в Восточной Азии, присутствуют черты неандертальцев, так же как и у людей Nesher Ramla.

Впрочем, среди ученых немало скептиков. Например, британский профессор Крис Стрингер говорит: "На данный момент связывать некоторые из древних израильских окаменелостей с неандертальцами - это слишком смелое предположение. Меня также озадачили слова о наличии какой-то особой связи между находками в Рамле и окаменелостями в Китае". Признает ли наука обнаруженные останки официально новыми видами человека? Для этого потребуется колоссальная работа ученых, причем не только археологов, но и генетиков.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах
Утвержден состав сборной России на Олимпиаду в Токио
Голикова предупредила о риске заражения переболевших новыми штаммами
МИД РФ: Обвинения Польши в кибератаках ничем не подкреплены
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару