Найденные в горах Турции наскальные рисунки срочно засекретили

В Турции археологи впервые обнаружили древние наскальные изображения оленей, типичные для других регионов мира. Ради сохранности этой уникальной для страны находки власти и археологи приняли решение засекретить точное месторасположение этих рисунков.

Как сообщает Hurriyet Daily News, турецкие археологи совершили важное открытие. Они нашли наскальные рисунки, возраст которых составляет около 8000 лет. Однако подробности открытия эксперты раскрывать не спешат. Более того, его фактически засекретили.

"Место, где мы нашли эти рисунки, еще неизвестно "кладоискателям", - так объяснил принятое решение Явуз Гюнашти, профессор Эрзурумского университета Ататюрка. - Так что мы пока будем держать это место в секрете от широкой публики".

При этом профессор признался, что изображения были обнаружены на стенах горных пещер в восточной провинции Тортум Эрзурумского района. Ранее наскальные рисунки находили и в других в восточных провинциях Карс, Ардахан и Эрзинджан.

Однако в данном случае речь идет об уникальной для Турции находке. Дело в том, что древние художники около 8000 лет назад охрой нарисовали в пещерах Тортума оленей. Это первая подобная находка для этих мест.

Поясним, что охра - это природный пигмент, который представляет собой смесь оксида железа и различных объемов глины и песка. В древности во многих регионах Земли художники активно использовали охру, которая, как правило, имела различные оттенки - от светло-желтого до коричневого.

По словам профессора Гюнашти, особе внимание привлекли изображения двух оленей-самцов и двух оленей с оленятами. Они заметно отличаются от других наскальных рисунков.

"Во-первых, это единственные рисунки, выполненные охрой и найденные на северо-востоке Анатолии, - говорит эксперт. - Во-вторых, фигуры и техника росписи многим отличаются от других рисунков, найденных в этом регионе. В-третьих, олени - это коренные обитатели Средней Азии. Поэтому на территории от Средней Азии до Анатолии мы временами встречали различные изображения оленей".

По его словам, наиболее красивые образцы подобных наскальных рисунков ранее были найдены в Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, Армении и Иране. Находка важна еще и тем, что она может изменить взгляд на историю Эрзурума. До сих пор считалось, что люди осели здесь около 7000 лет назад. Однако возраст рисунков ясно указывает на то, что люди пришли сюда как минимум на тысячу лет раньше.