Найденные в горах Турции наскальные рисунки срочно засекретили

Новости

Депутат Госдумы остался недоволен решением РФС по тренеру Черчесову 18:38
На дорогах Сочи появился первый электробус 18:38
Начались съемки второй "Черной пантеры" 18:33
Песков: Место публикации новой статьи Путина не определено 18:31
"Коммунисты России" выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму 18:20
Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 18:18
Лавров: РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре 18:14
Глава КЧР прокомментировал проблему газификации в Усть-Джегуте 18:14
За три года инвестиции в мусорную отрасль превысят 70 млрд рублей 18:13
Лавров: РФ признательна Турции за готовность обеспечить защиту здоровья туристов 18:10
В Крыму намерены вакцинировать всех работников отелей и санаториев 18:09
Тульских медиков поймали на торговле сертификатами о вакцинации 18:09
Вышел первый трейлер продолжения хоррора "Не дыши" 18:08
Дональд Туск возвращается в польскую политику 18:07
Минстрой и ФАС проверят тарифы ЖКХ в тюменском селе после жалобы Путину 18:04
На Евро-2020 бельгийцы набирают очки не только на футбольном поле 18:04
Турция пустит привившихся любой вакциной россиян без ПЦР-теста 18:01
Под Красноярском переделают дорогу после жалобы на "Прямую линию" 17:55
Обратившаяся к Путину ярославская уборщица получила выплату на ребенка 17:54
Марафон "Белые ночи" в Петербурге перенесли на 2022 год из-за COVID-19 17:38
ИСУ внес изменения в правила для фигуристов и конькобежцев 17:35
Футболист Владислав Игнатьев подписал контракт с "Рубином" 17:32
Вышел первый тизер ремейка "Золушки" с черной гомосексуальной феей 17:32
Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста не загораживать флаг РФ 17:29
В аэропорту Пулково объяснили очереди на регистрацию 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 17:31
Рубрика: Культура

Найденные в горах Турции наскальные рисунки срочно засекретили

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи впервые обнаружили древние наскальные изображения оленей, типичные для других регионов мира. Ради сохранности этой уникальной для страны находки власти и археологи приняли решение засекретить точное месторасположение этих рисунков.

Фото: iStock
Найдена утраченная 1000-летняя церковь Священной Римской империи

Как сообщает Hurriyet Daily News, турецкие археологи совершили важное открытие. Они нашли наскальные рисунки, возраст которых составляет около 8000 лет. Однако подробности открытия эксперты раскрывать не спешат. Более того, его фактически засекретили.

"Место, где мы нашли эти рисунки, еще неизвестно "кладоискателям", - так объяснил принятое решение Явуз Гюнашти, профессор Эрзурумского университета Ататюрка. - Так что мы пока будем держать это место в секрете от широкой публики".

При этом профессор признался, что изображения были обнаружены на стенах горных пещер в восточной провинции Тортум Эрзурумского района. Ранее наскальные рисунки находили и в других в восточных провинциях Карс, Ардахан и Эрзинджан.

Однако в данном случае речь идет об уникальной для Турции находке. Дело в том, что древние художники около 8000 лет назад охрой нарисовали в пещерах Тортума оленей. Это первая подобная находка для этих мест.

Поясним, что охра - это природный пигмент, который представляет собой смесь оксида железа и различных объемов глины и песка. В древности во многих регионах Земли художники активно использовали охру, которая, как правило, имела различные оттенки - от светло-желтого до коричневого.

Фото: iStock
В Британии найден необычный двойной саркофаг времен Христа

По словам профессора Гюнашти, особе внимание привлекли изображения двух оленей-самцов и двух оленей с оленятами. Они заметно отличаются от других наскальных рисунков.

"Во-первых, это единственные рисунки, выполненные охрой и найденные на северо-востоке Анатолии, - говорит эксперт. - Во-вторых, фигуры и техника росписи многим отличаются от других рисунков, найденных в этом регионе. В-третьих, олени - это коренные обитатели Средней Азии. Поэтому на территории от Средней Азии до Анатолии мы временами встречали различные изображения оленей".

По его словам, наиболее красивые образцы подобных наскальных рисунков ранее были найдены в Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, Армении и Иране. Находка важна еще и тем, что она может изменить взгляд на историю Эрзурума. До сих пор считалось, что люди осели здесь около 7000 лет назад. Однако возраст рисунков ясно указывает на то, что люди пришли сюда как минимум на тысячу лет раньше.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Турция Общество Наука

Главное сегодня

Путин: Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
Путин ответил на вопрос о преемнике
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина
В Эрмитаже открылись две выставки о блокаде Ленинграда и жизни музея
Как музей-усадьба Льва Толстого будет отмечать вековой юбилей