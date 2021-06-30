Названо число видеокамер, которые следят за безопасностью в стране

По всей России установлено в общей сложности 15,2 млн камер наружного наблюдения, за полгода их количество увеличилось на 10%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Отмечается, что всего за первые шесть месяцев в стране подключили почти 1,4 млн камер. В результате Россия сегодня занимает второе место в мире по темпам развития сети видеонаблюдения на улицах. На первом месте Южная Корея, а на третьем - Великобритания.

По количеству камер лидирует Китай, где их установлено 204,7 млн штук на конец июня. В 4 раза меньше камер у США, в результате штаты на втором месте в этом рейтинге. Россия удерживает третье место, отмечается в материале.

Камеры наружного наблюдения обеспечивают безопасность на улицах российских городов. В Москве, например, благодаря им раскрывается более 70% всех преступлений, отмечают в столичном департаменте информационных технологий.

При этом, в России планируют создать "Национальную платформу видеонаблюдения", тема обсуждается в правительстве. В единый контур системы видеонаблюдения объединят все умные камеры, работающие в российских регионах. По данным Коммерсанта, на разработку платформы и установку камер планируется потратить 250 млрд рублей в ближайшие пять лет.