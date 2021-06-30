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30.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Названы отрасли - лидеры по росту оборота онлайн-бизнеса летом 2021 года

Текст: Василий Кошкин
Туризм и каршеринг стали лидерами по росту оборота онлайн-бизнеса в 2021 году. Об этом говорится в исследовании компании CloudPayments.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в июне обороты туристической сферы (заказ путевок и билетов, бронь отелей, онлайн-оплата экскурсий) по сравнению с январем выросли сразу на 242%.

Фото: iStock
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"Рост онлайн-продаж в туристической отрасли обусловлен сразу несколькими факторами. Снятие большинства ограничений, пришедшееся на разгар туристического сезона в России, вкупе с закрытием границ спровоцировали резкий рост внутреннего туризма", - отмечает гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По мнению экспертов, онлайн-продажи онлайн в сфере туризма будут расти.

"Это показывает и государственная программа туристического кешбэка, которая была запущена в прошлом году. Программа работает полностью в онлайн режиме. И всех это устраивает, принцип работы предельно прост. Кроме того, обретают популярность самостоятельные путешествия, когда туристы, не обращаясь к туроператорам, сами в интернете выбирают маршрут путешествия, бронируют гостиницы, покупают билеты", - считает организатор Форума регионов России, руководитель Информационного проекта "PIR Expo" Елена Меркулова.

Обороты каршерингового бизнеса выросли на 173%. Аналитики объясняют это как развитием внутреннего туризма, так и в целом мерами предохранения от возможного заражения, в связи с чем люди предпочитают аренду автомобилей общественному транспорту.

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В свою очередь обороты в продаже садовых принадлежностей выросли на 58%, что объясняется сезонностью этого вида товаров.

В пятерку отраслей с самыми высокими темпами роста оборотов также вошли торговля продуктами питания и сопутствующие товары (26%), а также онлайн-образование (11%).

Эксперты считают, что столь резкий рост объемов онлайн-торговли объясняется несколькими причинами.

"Среди них - удаленный формат работы, к которому с каждым днем люди привыкают сильнее. Также особую роль играет обеление экономики, так как растет число предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения или как самозанятые. Им гораздо проще и спокойней получить безналичный расчет, потому что они платят все налоги", - отметил эксперт по финансам Московского городского отделения организации "Опора России" Павел Вешаев.

Экономика Бизнес

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