Номер мобильного телефона главы МИД Британии обнаружили в интернете

Частный номер мобильного телефона главы МИД Великобритании Доминика Рааба был доступен в интернете в течение 11 лет. Читатель нашел сведения о министре в Google и сообщил об этом The Guardiam. Безопасность не была нарушена, а "засвеченные" данные сразу же были удалены, утверждает Форин офис.

В ходе служебного расследования было установлено, что номер телефона Рааба попал в электронные сети еще до того, как он стал депутатом парламента в 2010 году. "Частная информация была ошибочно сохранена в интернете до назначения его министром иностранных дел. Как только нам стало об этом известно, мы немедленно удалили сведения", - отметили в пресс-службе МИД.

Бывший советник британского правительства по безопасности не исключает, что, возможно, иностранные спецслужбы или преступные группировки подслушивали телефонные звонки министра. Но также могло случиться так, что некоторые заинтересованные стороны игнорировали официальные каналы и лоббировали свои интересы непосредственно у министра.

Члены британского правительства, похоже, очень небрежно относятся к своим личным контактным данным, отмечает The Daily Mail. В апреле стало известно о том, что номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уже много лет находится в свободном доступе в интернете. Личные данные оказались в онлайн-пресс-релизе, когда он был теневым министром высшего образования в 2006 году.