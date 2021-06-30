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30.06.2021 22:40
Рубрика: Общество

Министр ведет прием

О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "Российской газете"
Текст: Мария Агранович, Ольга Бухарова
Российская газета - Неделя № 142(8493)
Станет ли подача документов на поступление в вузы Москвы исключительно дистанционной из-за резкого ухудшения эпидобстановки? Заменит ли цифровое портфолио школьника результаты ЕГЭ? Каким направлениям дают больше всего бюджетных мест? Ответы на самые острые вопросы дал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

О прививках

В сегодняшней ситуации сделать прививку будет правильно. Прививка лучше, чем болезнь. Россия гордится тем, что у нас создано три вакцины и идут новые разработки. Я знаю достаточно много разного рода обсуждений, страхов. Но, думаю, вузовское сообщество, преподаватели, студенты - люди образованные и должны идти впереди, показать пример. Я сам переболел. Сейчас слежу за титрами антител. Как только будет необходимость, обязательно привьюсь.

Об онлайн-приеме

Очевидно, для столицы доминирующим должен стать онлайн-прием документов. И в целом, конечно, все российские вузы готовы принимать документы дистанционно. Кампания только началась, и абитуриенты еще не пошли в университеты "в полную силу" - ждут результатов ЕГЭ. Хотя по правилам документы можно подавать и без них - сотрудники приемных комиссий просто возьмут баллы из электронной системы, как только они появятся.

О цифровом портфолио школьника

Хорошая идея. Как только ребенок начинает учиться, даже с дошкольного возраста, важно фиксировать его основные успехи: на каждом следующем этапе учебы это будет помогать в принятии каких-то решений, в определении дальнейшего пути. Но не думаю, что это может быть альтернативой вступительному экзамену, в каком бы формате он ни проводился. Почему? Если мы будем зачислять только на основании такого цифрового портфолио, есть большой риск: начнется погоня за грамотами, сертификатами и дипломами о победе в разных конкурсах. Но смысл любого отбора - обеспечивать бюджетные места наиболее подготовленным абитуриентам. У нас есть очень достойные и качественные соревнования, например на президентской платформе "Россия - страна возможностей". Но кто-то начнет брать количеством, ведь конкурсов множество.

Валерий Фальков: В тренде - обучение через всю жизнь, и информация из цифрового портфолио будет иметь вес на рынке труда. Фото: Александр Корольков

Будущее у цифрового портфолио определенно есть. Этот цифровой след будет формироваться и проходить не только через школу, университет, но и дальше, через дополнительное образование. В тренде - обучение через всю жизнь, и все, что накоплено в цифровом портфолио, будет определять в том числе твою ценность на рынке труда. Но полной заменой выпускного или вступительного экзамена это не станет.

О спросе на высшее образование

В этом году у нас беспрецедентное увеличение бюджетных мест - почти на 35 тысяч. Я регулярно получаю информацию "с земли" о том, как живут университеты и, как в прошлом ректор, хорошо их понимаю и знаю, где болевые точки. Например, в Дальневосточном госуниверситете в этом году прибавка в тысячу мест, то есть на 20 процентов! Значит, больше выпускников школ смогут поступить в ДВФУ и, скорее всего, свяжут свою жизнь с домашними регионами. Потому что руководство вуза заключило соглашение со всеми дальневосточными регионами о помощи в трудоустройстве. Не только ДВФУ берет на себя эту ответственность, но и сам регион - Камчатка, Сахалин, Приморский край и т.д. Это очень важно. Поэтому дополнительные бюджетные места - сильный аргумент молодежи задержаться в регионе. А в целом спрос на высшее образование растет во всем мире.

О гуманитариях и цифре

Сегодня цифровые навыки нужны всем, независимо от специальностей и направлений. Это касается и истории, и археологии, и этнографии, филологии, юриспруденции, экономики... Базовые знания по этой теме должны быть у любого выпускника вуза. В целом гуманитарные специальности популярны у абитуриентов. Например, "Журналистика и СМИ" - это вообще всегда хит. Языкознание, филология - тоже. Но здесь сходится множество факторов: вуз, направление, регион. Где-то популярны технические направления, потому что в регионе много предприятий, которые возьмут на работу выпускников-технарей. А на гуманитарных знаниях сегодня завязана вся креативная индустрия, соцсети. Гуманитаристика, поверьте мне, не умрет.

О бюджетных местах

В 2021 году мы значительно добавили бюджетные места на пять направлений, которые пользуются у абитуриентов наибольшим спросом. Образование и педагогическая деятельность - рост на 14 процентов. Все, что связано со школой, в последние годы очень востребовано. Информатика и вычислительная техника - тоже плюс 14 процентов. Клиническая медицина, здравоохранение - тоже 14 процентов. Кроме того, на 13 процентов увеличиваем места по направлению "Математика и механика". Почему? Любая ИТ-специальность базируется на хорошем фундаментальном знании математики. И еще плюс 10 процентов на направление "Электроника, радиотехника, система связей". Вот пятерка лидеров по росту мест. Мы даем места тем направлениям, которые востребованы.

О студенческом туризме

Мы планируем запустить программу студенческого туризма с 15 июля по целому ряду регионов. Какие здесь есть ограничения? Конечно же, наличие мест в общежитиях. Гостям всегда предоставляют лучшие возможности. И мы предоставим лучшие общежития, которые есть у вузов, там, где это возможно. Почему именно 15 июля? Пока еще вузовские общежития востребованы. Как только завершится учебный год и будут подготовлены кампусы, можно приглашать гостей.

Программа будет полезна вузам, где ведется подготовка по специальностям, связанным с туризмом, с индустрией гостеприимства. Для ребят это могла бы быть хорошая практика. Но многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в целом по стране и в регионах. Потому что здоровье студентов и преподавателей превыше всего. Если будет ухудшение обстановки, мы будем корректировать ситуацию.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Валерий Фальков: Будущее - за удаленной подачей документов в вуз

Всю информацию о программе можно будет получить на сайте министерства, а также через единый портал госуслуг. Отмечу, программа рассчитана не только на студентов-отличников. Никаких ограничений по поводу успехов нет. Международные обмены в рамках этой программы мы пока лишь обсуждаем. В ближайшее время этого точно не будет.

Об учебной траектории

Еще в 2015 году, когда я был ректором Тюменского госуниверситета, мы с коллегами искали краеугольный камень образовательного процесса в современном мире. Пришли к выводу, что и абитуриенту, и студенту надо предоставить выбор, чтобы создать свою уникальную траекторию. И сегодня это работает во многих ведущих вузах. Кстати, идея не новая: ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий даже нашел документ, датированный тридцатыми годами прошлого века, который предоставлял студентам Московского университета право выбора траектории. Чем дальше, тем, мне кажется, больше эта история будет менять уклад жизни университета.

О миссии университета

Для университета важно, с одной стороны, дать профессиональные знания, подготовить специалиста для рынка труда, а с другой - сформировать культурную, образованную личность и поднять абитуриента на уровень идей своего времени. Университет формирует картину мира и целостный взгляд на нее. Это отличает выпускника вуза от выпускников других учебных заведений. Поэтому гуманитарные знания обязательно нужны при изучении технических специальностей. Это то, что называют фундаментальным образованием. Меня часто спрашивают, можно ли получить профессиональное образование онлайн? Легко: за три недели можно выучиться, получить сертификат и пойти работать, может, даже на неплохую зарплату. Но университет про другое. Он про формирование личности.

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