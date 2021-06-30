Новости

Объемы строительства жилья выросли на 28,4% 30.06.2021
Атаковавший россиянина на Евро украинский болельщик арестован 30.06.2021
Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 30.06.2021
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 30.06.2021
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 30.06.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 30.06.2021
Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России 30.06.2021
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте 30.06.2021
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов 30.06.2021
Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19 30.06.2021
В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 30.06.2021
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 30.06.2021
В США назвали лучшего президента страны в истории 30.06.2021
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 30.06.2021
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 30.06.2021
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 30.06.2021
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 30.06.2021
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 30.06.2021
Джо Байден отправит в Германию нового посла 30.06.2021
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 30.06.2021
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 30.06.2021
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 30.06.2021
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 30.06.2021
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 30.06.2021
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 30.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 23:34
Рубрика: Экономика

Объемы строительства жилья выросли на 28,4%

Текст: Марина Трубилина

За пять месяцев нынешнего года в России было построено 28,8 млн кв.м жилья, сообщает Росстат. Это на 28,4% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом большая часть жилья была построена населением - 16,3 млн кв.м, или 56,6%.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Подорожание стройматериалов затягивает строительство загородного жилья

В январе-мае было возведено 2,7 тысячи многоквартирных домов и 121,2 тысячи индивидуальных. Всего появилось 358,9 тысячи новых квартир.

Намного активнее, чем в прошлом году, шло строительство в Северо-Западном федеральном округе (построено на 82,6% жилья больше, чем годом ранее) и на Северном Кавказе (рост на 79,5%).

На Чукотке возвели в два раза больше жилья, чем годом ранее. В Ленинградской области, Адыгее, Дагестане, Бурятии - в 2,1 раза. В Санкт-Петербурге, Тыве и Еврейской АО строительство выросло в 2,2 раза, в Астраханской области в 2,3 раза, в Карачаево-Черкесии в 2,4, в Чечне и Республике Алтай в 2,5 раза. Рекордсменами по росту стали Хабаровский край, где построено в 2,7 раза больше жилья и Мурманская область с ростом в 2,9 раза.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации
Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом
На Кубани частично изменили правила заселения туристов
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год