Объемы строительства жилья выросли на 28,4%

За пять месяцев нынешнего года в России было построено 28,8 млн кв.м жилья, сообщает Росстат. Это на 28,4% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом большая часть жилья была построена населением - 16,3 млн кв.м, или 56,6%.

В январе-мае было возведено 2,7 тысячи многоквартирных домов и 121,2 тысячи индивидуальных. Всего появилось 358,9 тысячи новых квартир.

Намного активнее, чем в прошлом году, шло строительство в Северо-Западном федеральном округе (построено на 82,6% жилья больше, чем годом ранее) и на Северном Кавказе (рост на 79,5%).

На Чукотке возвели в два раза больше жилья, чем годом ранее. В Ленинградской области, Адыгее, Дагестане, Бурятии - в 2,1 раза. В Санкт-Петербурге, Тыве и Еврейской АО строительство выросло в 2,2 раза, в Астраханской области в 2,3 раза, в Карачаево-Черкесии в 2,4, в Чечне и Республике Алтай в 2,5 раза. Рекордсменами по росту стали Хабаровский край, где построено в 2,7 раза больше жилья и Мурманская область с ростом в 2,9 раза.