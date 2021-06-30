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30.06.2021 20:33
Рубрика: Общество

Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усилить меры предосторожности в московских храмах и монастырях. Это связано с ухудшением эпидобстановки, исполнение мер будет выборочно проверяться московским управлением патриархии.

Фото: Константин Морозов/ТАСС
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- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием, - говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на сайте Московской городской епархии.

Согласно письму, будет проверяться соблюдение масочного режима, включая ношение маски священнослужителями при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов. Управление Московской патриархии по городу Москве также будет проводить выборочные проверки соблюдения предписанных мер в московских храмах.

Управляющим московскими викариатствами, председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, а также московским благочинным предписано взять исполнение патриаршего благословения под особый контроль.

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