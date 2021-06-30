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Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд

Новости
    30.06.2021, 18:18
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Nirvana Фото: youtube.com/ Nirvana
Фото: youtube.com/ Nirvana

Композиция Smells Like Teen Spirit американской группы Nirvana из альбома Nevermind (1991) установила новый рекорд на онлайн-платформе Spotify - песню прослушали более миллиарда раз.

Как пишет Forbes, трек достиг столь внушительного показателя первым в жанре гранж (что трудно назвать сюрпризом).

Кроме того, Smells Like Teen Spirit стала второй песней с подобным результатом из композиций 90-х. До этого планку взяла Wonderwall от музыкального коллектива Oasis.

Ранее аналогичного успеха достигла песня In The End ню-метал-группы Linkin Park.

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