Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд

Фото: youtube.com/ Nirvana
Композиция Smells Like Teen Spirit американской группы Nirvana из альбома Nevermind (1991) установила новый рекорд на онлайн-платформе Spotify - песню прослушали более миллиарда раз.
Как пишет Forbes, трек достиг столь внушительного показателя первым в жанре гранж (что трудно назвать сюрпризом).
Кроме того, Smells Like Teen Spirit стала второй песней с подобным результатом из композиций 90-х. До этого планку взяла Wonderwall от музыкального коллектива Oasis.
Ранее аналогичного успеха достигла песня In The End ню-метал-группы Linkin Park.