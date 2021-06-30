Пять "изюминок" MILEX-2021

В Минске завершила работу Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021. В ней участвовали 150 организаций из Беларуси, России и других стран, 177 образцов техники были представлены впервые.

БПЛА Hunter: без конкурентов

Одна из основных функций разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса Hunter - уничтожение огневых точек противника в труднодоступных местах. Беспилотник оснащен пулеметом Калашникова танковой модификации с боекомплектом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами. Разработчики из КБ "Беспилотные вертолеты" утверждают, что в данном классе машин такого максимального взлетного веса нет.

БТР V-2: по суше и воде

Бронетранспортер V-2 - уникальная разработка Минского завода колесных тягачей. Отсек обитания состоит из трех отделений: управления, боевого и десанта (вмещает восемь человек). Десантироваться можно как на стоянке, так и в движении.

"Миротворец": муха не пролетит

Мобильный комплекс противодействия БПЛА "Миротворец" - перспективная разработка, задача которой - противодействие беспилотным летательным аппаратам на малых и средних высотах в условиях помех. В состав комплекса входят боевая машина 9А33-2Б, зенитные управляемые ракеты 9М33М3, наземная станция управления U-GCS, пусковая установка КР120, ударные БПЛА "Беркут", средства связи, средства подвижности.

"Чекан" и "Ловчий": поразят любую цель

Два беспилотных летательных аппарата, разработанных ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", - как два брата. Младший, УБАК-25 "Чекан", - с боевой нагрузкой до 2,5 кг и дальностью боевого применения до 25 км - это тактический ударный беспилотный авиационный комплекс с беспилотным летательным аппаратом одноразового применения, так называемым БПЛА-камикадзе.

Он оснащен осколочно-фугасной боевой частью и способен поражать цели на дальности 25 км от точки старта. Старший, УБАК-70 "Ловчий", - аппарат более тяжелого класса. Разработан вариант с неуправляемыми авиационными средствами поражения - авиабомбами. Этот аппарат может работать на дальности до 70 км. Время нахождения в воздухе такой машины доходит до 7-8 часов. УБАК-70 может нести до 30 кг полезной нагрузки - несколько авиабомб и как минимум две управляемые бомбы или ракеты.

Беларусь и Россия представили на MILEX-2021 ряд уникальных разработок

"Шквал": внук "катюши"

Опытный образец боевой машины реактивной системы залпового огня калибра 122 мм "Шквал" на шасси "Урал" от ОАО "ВОЛАТАВТО" успешно прошел испытания. РСЗО оснащена направляющими трубами белорусского производства и более эффективной автоматической системой управления огнем, системой спутниковой навигации и ориентирования "Магеллан", метеостанцией, современным комплексом связи и передачи данных, автоматизированной системой наведения и управления артчастью, способной вести самостоятельную боевую работу по целям с известными координатами.