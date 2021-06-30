Воистину, умом понять нашу ситуацию с вакцинацией невозможно.

С одной стороны, цифры и факты новых случаев заражения и летальных исходов. С другой - цифры и факты числа вакцинированных. Явно не в пользу прививок. Призывы самых авторитетных ученых, врачей, общественных деятелей остаются всуе. Так же, как автомобиль или квартира тому, кто во время вакцинации поучаствует в специальной лотерее. Не действует пряник?

По опросу ВЦИОМ, почти половина россиян поддерживают обязательную вакцинацию. В Краснодарском крае ее ввели для работников турагентств, на Кубани - работников туротрасли, общепита, транспорта. Примеры таких, если угодно, частных мер, можно приводить долго. Страна большая. Цифры вакцинации небольшие.

Соседке по дому немногим за пятьдесят. Страдает от весьма избыточного веса. Часто вызывает "скорую" - скачет давление. Два года назад перенесла операцию по поводу доброкачественного новообразования. Почему до сих пор не сделала прививку? В ответ длинный рассказ о сослуживце, у которого после прививки поднималась температура. И потому - категоричное: "Зачем мне рисковать? Заболею? Тогда буду лечиться".

Моя немолодая сватья еще до начала пандемии улетела в Канаду навестить родных. Был у нее обратный билет, но вмешалась пандемия. Сватья не однажды продлевала билет, а по телефону объясняла: "Не прилечу, пока не пройду вакцинацию. Жду, когда подойдет мой возраст". Пыталась уговорить: возвращайся, у нас никаких проблем с прививками! Она твердила свое: "Здесь тоже никаких проблем! Сначала прививали тех, кому 80 лет и выше. Потом от 70 до 80. Я в эту категорию попадаю". На прошлой неделе она, пройдя вакцинацию, вернулась в Москву. Кстати, все ее семейство прошло вакцинацию, в том числе и внуки.

Спросила, и что, там все дружными рядами идут делать прививку? Она даже обиделась: "Почему ты иронизируешь? Надо беречь себя, близких. Это же так очевидно! У одной моей подруги сын отказался от прививки. Он просто придурок! Не иначе!"

Обойдемся без грубых ярлыков. Хотя мои родственники в Израиле, среди которых есть врачи, столь же категоричны на этот счет. Здесь тоже вакцинацию начали с возрастного контингента. С тех, кому более 65 лет, у кого онкологические и другие серьезные болезни. После перешли на тех, кому 40-50 лет. То есть возраст не помеха. Можно самим позвонить в больницу и записаться на прививку. Чаще вам позвонят и пригласят пройти вакцинацию. Врачи наблюдают за процессом. Спросила: "Все большое, разновозрастное семейство привилось?" - "А как же! Не делали прививку только двухлетней внучке…"