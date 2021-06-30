Специалисты по охране труда делятся опытом совершенствования системы охраны труда на российских предприятиях. Управление профессиональным рисками, внедрение современных технологий и информационных систем, комплексная забота о благополучии работников - основные темы конкурсных проектов в этом году.

Конкурс проводится компанией 3М при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ четвертый год.

Политика в области охраны труда проводимая последние годы государством, изменения нормативно-правовых актов, создание регулирования, обеспечивающего переход от реактивного подхода к управлению профессиональными рисками, делает отрасль охраны труда современной и перспективной, позволяет специалистам на предприятиях внедрять новые технологии для обеспечения условий для безопасного труда, управления СИЗ и профессиональными рисками, а также повышать благополучие работников, организовывать комфортную и безопасную рабочую среду.

Вместе с тем растет профессиональный уровень специалистов по охране труда, развивается экспертное сообщество, в рамках которого происходит обмен опытом и лучшими практиками. Конкурс "Мы защищаем профессионалов" стал своеобразным банком проектов, которые уже успешно реализованы и могут быть реплицированы на российских предприятиях. За 4 года существования на конкурс поступило более 500 заявок со всей России.

Среди 13 финалистов этого года, в число которых вошли ОАО "РЖД", ООО "Газпром газобезопасность", ЗАО "БИОКАД", АО "Ковдорский ГОК", Челябинский лифтостроительный завод "Витчел", филиал компании "СЛК Цемент" и другие предприятия из различных отраслей, экспертное жюри выбрало три лучших проекта в сфере охраны труда.

Победителем конкурса стала работа, представленная Цеханович К. В., ведущим специалистом по ОТ и ПБ компании "НПП ОЗНА-Инжиниринг". Команда сотрудников предприятия представила проект по проведению тематических месяцев охраны труда и промышленной безопасности. Месячники транспортной, экологической и пожарной безопасности, правильного применения СИЗ, безопасности работ на высоте и погрузо-разгрузочных работ, противодействия сезонным вирусным заболеваниям проводились для сотрудников производства, офисных и других объектов компании. Цель проекта - повышение заинтересованности, вовлеченности всего трудового коллектива в вопросы охраны труда и промышленной безопасности, исключение несчастных случаев за счет информирования и создания культуры безопасного труда.

Второе место заняла работа Дирекции аварийно-восстановительных средств структурного подразделения Октябрьской железой дороги филиала ОАО "РЖД", представленная Петровой О. В., ведущим специалистом по ОТ. Командой Дирекции успешно реализован проект по разработке единого банка данных по вопросам ОТ с информационной системой QR-кодов, доступ к которым имеет каждый сотрудник. Введенная система позволила обеспечить двусторонний обмен информацией, вовлечь всех работников и руководителей среднего звена в решение проблем безопасности, а также отслеживать потенциальные проблемы. Важный момент программы - самоконтроль работников за проведением обучения в установленные сроки, сроками выдачи средств защиты, прохождения медосмотров. Программа по внедрению QR-кодов была реализована в одном восстановительном поезде и в дальнейшем планируется к реализации в шести регионах Октябрьской железной дороги.

Третье место жюри присудило проекту Юдина А. К., инженера по ГО и ЧС в СПБ ГБУК "МВЦ" (Музейно-выставочный центр), "Информационная система специалиста по охране труда", которая позволила создать современную мульти-модульную информационную систему для автоматизации процессов в области охраны труда, учета аттестаций и обучений по ОТ, учета выдачи СИЗ, создания карт идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков.

Специальным призом отмечена работа Соколовой А. Ю., руководителя отдела охраны труда и экологии ООО "СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ", "Внедрение процедуры мониторинга на производстве (Safety Behavioral + лучшее производство)" за профессиональный подход к оценке рисков на предприятии.

"В этом году участники демонстрируют высокий профессионализм и уровень предлагаемых на конкурс работ. Проекты охватывают различные аспекты безопасности и охраны труда, а конкурс - важная веха в развитии культуры безопасности на производстве", - отмечают организаторы конкурса.

В 2021 году участниками конкурса стали не только индустриальные, промышленные предприятия, фармацевтические и энергетические компании, но и но и социальные, образовательные учреждения, учреждения культуры. Это говорит о том, что охрана труда становится важным аспектом деятельности любого предприятия.

Так, в digital-номинации, в рамках которой специалистам предлагалось снять видео о проекте и поделиться им в социальных сетях, победителем стала Евдокимова О. Н., сотрудница МАДОУ детский сад № 60 г. Тюмень, с видеороликом "Инструктаж по ОТ".

"Сегодня вопросы охраны труда обсуждаются на многих площадках и ресурсах. Но несмотря на это остается запрос на обмен опытом и лучшими практиками. Зачастую крупные предприятия разрабатывают и применяют собственные методики и программы по обеспечению безопасности людей на производстве, которые могут с успехом применяться и на других предприятиях различных отраслей. И в этом смысле профессиональные конкурсы - действенный инструмент обмена опытом, формирования экспертного сообщества специалистов по охране труда", - комментирует Леонид Жукотский, директор бизнес-группы Безопасность и промышленность, компании 3М в регионах Восточная Европа, Россия и СНГ.

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