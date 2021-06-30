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30.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Получивших гранты матерей-одиночек предложили не лишать пособий на детей

Текст: Ольга Игнатова
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру финансов Антону Силуанову внести изменения в порядок назначения денежных пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, исключив из учитываемых доходов семьи государственные гранты, предоставляемые на создание своего дела. Соответствующее обращение, как пояснил Титов "Российской газете", уже направлено в адрес Антона Силуанова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ко мне, как к бизнес-омбудсмену, обращаются индивидуальные предприниматели (как правило, это матери-одиночки), которые получили гранты на создание своего дела в рамках различных государственных программ поддержки занятости, - отмечает в обращении Борис Титов. - Региональные органы социальной защиты населения отказывают им в предоставлении пособий на ребенка, указывая, что с учетом гранта среднедушевой доход их семьи превышает установленную для выплаты пособий планку".

Фото: iStock
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Но, как отмечает бизнес-омбудсмен, надо учитывать, что женщины потратили полученные гранты не на себя, а на приобретение оборудования и расходных материалов, отчитались об этом и начали свою предпринимательскую деятельность. "Пока их доход очень низкий: это швеи, парикмахеры, организаторы детских мероприятий. По заявлениям обратившихся, если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать своё дело", - добавляет Титов.

Для решения проблемы он предлагает внести изменение в пункт 25 Основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384, указав, что единовременная финансовая помощь, оказанная гражданину на организацию собственного дела, не учитывается в расчёте среднедушевого дохода семьи.

Напомним, что размер ежемесячного денежного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет варьируется от 50 до 100 процентов от суммы регионального прожиточного минимума и зависит от уровня доходов родителей. На эти цели в бюджете страны дополнительно к 200 миллиардам рублей, которые были предусмотрены в текущем году для регионов, выделено более 55 миллиардов рублей.

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