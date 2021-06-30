Правительство утвердило дополнительные меры поддержки рыбного промысла

Российские рыбаки смогут получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат. Правила предоставления господдержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение коснется рыбаков, которые ведут промысел в удаленных районах. За счет субсидий они смогут возместить до 30% затрат на приобретение топлива.

Получить финансирование можно будет уже в 2021 году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 461,5 млн рублей.

В 2014 году правительство утвердило госпрограмму "Развитие рыбохозяйственного комплекса". Среди основных задач - увеличение объемов добычи водных биоресурсов, стимулирование производства отечественной продукции, создание благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций, восстановление сырьевой базы отрасли и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса.