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Рубрика: В мире

Протестующие в Колумбии забросали камнями машину министра транспорта

Министр транспорта Колумбии. Фото: REUTERS / Luisa Gonzalez Министр транспорта Колумбии. Фото: REUTERS / Luisa Gonzalez
Министр транспорта Колумбии. Фото: REUTERS / Luisa Gonzalez

Группа протестующих в Боготе атаковала автомобиль министра транспорта Колумбии Анхелы Марии Ороско, сама она не пострадала, сообщили в министерстве.

Фото: Cesar Carrion/Presidency of Colombia via AP
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Все случилось после презентации второй линии городского метро, в которой принимали участие президент республики Иван Дуке и мэр столицы Клаудиа Лопес. На выезде из парка Фонтанар группу машин, в которой передвигалась Ороско, забросали камнями протестующие в этом районе молодые люди. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Протесты в Колумбии против социальной и экономической политики правительства продолжаются третий месяц. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о неизвестных, которые обстреляли вертолет с президентом Колумбии на борту. Инцидент произошел в небе над департаментом Норте-де-Сантандер. Вместе с Дуке в вертолете были также министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. В корпус вертолета попали шесть пуль. Никто не пострадал. Власти начали расследование произошедшего.

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