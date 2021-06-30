Протестующие в Колумбии забросали камнями машину министра транспорта

Группа протестующих в Боготе атаковала автомобиль министра транспорта Колумбии Анхелы Марии Ороско, сама она не пострадала, сообщили в министерстве.

Все случилось после презентации второй линии городского метро, в которой принимали участие президент республики Иван Дуке и мэр столицы Клаудиа Лопес. На выезде из парка Фонтанар группу машин, в которой передвигалась Ороско, забросали камнями протестующие в этом районе молодые люди. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Протесты в Колумбии против социальной и экономической политики правительства продолжаются третий месяц. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о неизвестных, которые обстреляли вертолет с президентом Колумбии на борту. Инцидент произошел в небе над департаментом Норте-де-Сантандер. Вместе с Дуке в вертолете были также министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. В корпус вертолета попали шесть пуль. Никто не пострадал. Власти начали расследование произошедшего.