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30.06.2021 16:18
Рубрика: Власть

Путин назвал людей главным "золотым запасом" России

Текст: Кира Латухина

Если в России будет внутренняя стабильность, то успех обеспечен, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин: Ни одно обращение на "Прямую линию" не останется без внимания

Главу государства спросили, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. "Хочется ответить красивыми яркими лозунгами", - начал Владимир Путин, но решил все же рассказать поподробнее. И начал с грустного: когда распался СССР, историческая Россия потеряла почти половину экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

Восстанавливать Советский Союз невозможно, бессмысленно и даже нецелесообразно, считает президент. Но Россия все равно по территории - самая крупная страна в мире, мировая кладовая минеральных ресурсов , в этом огромные конкурентные преимущества. "Но главный "золотой запас" России - это люди", - подчеркнул Путин.

"Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, что пытаются со стороны поколебать, то успех неизбежен", - уверен президент. "И тогда мы с полным основанием и гордостью можем сказать, что живем в государстве, которое внутренне привлекательно, чтобы здесь жить, и что живем в стране, которую считаем великой, - продолжил он. - И это внутреннее ощущение и отношение к России граждан важно и само по себе - важная гарантия того, что Россия, безусловно, добьется все целей, которые перед собой ставит".

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Президент Администрация Президента "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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