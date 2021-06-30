Путин назвал людей главным "золотым запасом" России

Если в России будет внутренняя стабильность, то успех обеспечен, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Главу государства спросили, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. "Хочется ответить красивыми яркими лозунгами", - начал Владимир Путин, но решил все же рассказать поподробнее. И начал с грустного: когда распался СССР, историческая Россия потеряла почти половину экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

Восстанавливать Советский Союз невозможно, бессмысленно и даже нецелесообразно, считает президент. Но Россия все равно по территории - самая крупная страна в мире, мировая кладовая минеральных ресурсов , в этом огромные конкурентные преимущества. "Но главный "золотой запас" России - это люди", - подчеркнул Путин.

"Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, что пытаются со стороны поколебать, то успех неизбежен", - уверен президент. "И тогда мы с полным основанием и гордостью можем сказать, что живем в государстве, которое внутренне привлекательно, чтобы здесь жить, и что живем в стране, которую считаем великой, - продолжил он. - И это внутреннее ощущение и отношение к России граждан важно и само по себе - важная гарантия того, что Россия, безусловно, добьется все целей, которые перед собой ставит".