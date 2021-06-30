Путин рассказал, кто крахмалит ему воротнички

Президент России Владимир Путин на "Прямой линии" рассказал, что за его одеждой ухаживают сотрудники химчистки в Ново-Огарево и поблагодарил их за работу.

"Там, где я живу, в Огарево, есть химчистка", - сказал он в ответ на вопрос, кто крахмалит воротнички его рубашек. Глава государства поблагодарил сотрудников и заявил, что всегда восхищается их работой. "Я когда эти рубашки надеваю, смотрю - они как будто только что из магазина. Большое спасибо", - сказал он.

Глава государства добавил, что на таком мероприятии, как "Прямая линия", когда на него смотрят люди, "надо выглядеть прилично, соответствовать ведущим". Отметим, что вместе с президентом в студии работали ведущие Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская.

"РГ" вела текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным