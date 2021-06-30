"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

Сегодня в 12:00 началась "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в свободном режиме отвечает на вопросы, интересующие граждан страны.

В связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит в онлайн-формате. В студии, оборудованной в Центре международной торговли, не будет аудитории, но будут соведущие, которые помогут президенту выбирать сообщения по наиболее актуальным темам. Видеовопросы и прямые включения из разных регионов России будут выводиться на установленные в студии телеэкраны.

Глава государства и сам будет выбирать вопросы во время "Прямой линии", у него будет доступ ко всему массиву обращений граждан. Уже известно, что самыми популярными темами вопросов стали здравоохранение, жилье и ипотека.

Напомним, что задать вопрос Владимиру Путину можно не только через сайт программы или колл-центр, но и через мобильное приложение "Москва - Путину" в виде текстового, голосового или видеосообщения. Вопросы к главе государства будут приниматься вплоть до окончания "Прямой линии".

"Прямую линию" будут транслировать в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".