Путин: РФ надо готовиться к последствиям таяния вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты может привести к серьезным социальным и экономическим последствиям, северным регионам России надо быть к ним готовыми, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Часть нашей территории, а этом примерно 70%, находится в северных широтах, и большие территории - в вечной мерзлоте, - напомнил глава государства. - У нас там и населенные пункты, и инфраструктура расположены. И если это все будет таять, то это приведет к очень серьезным социальным и экономическим последствиям".

Владимир Путин призвал быть готовыми к таким процессам.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.