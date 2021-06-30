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30.06.2021 19:20
Рубрика: Власть

Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом

Текст: Кира Латухина
Отношения Москвы и Астаны по всем направлениям будут развиваться самым лучшим образом, уверен президент России. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с первым президентом Казахстана. Нурсултан Назарбаев поблагодарил за дружбу, за помощь его стране в пандемию, и за то, что когда он сам болел, российские врачи 10 дней не отходили от него и это было решающим фактором выздоровления.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Давно вас приглашал, вы все не ехали, но, слава Богу, собрались, и у нас есть возможность поговорить", - приветствовал Путин Назарбаева. "С вашей легкой руки динамика российско-казахстанских отношений такая, что дает нам возможность смотреть уверенно в будущее", - оценил он.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Несмотря на то, что пандемия у нас из товарооборота украла 4-5 процентов, но уже за первое полугодие этого года - рост под 20 процентов, это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом", - уверен Путин. "Мы регулярно встречаемся и в контакте с президентом Казахстана, и этот диалог тоже очень востребован и дает хорошие результаты", - оценил он и попросил передать самые хорошие пожелания Касым-Жомарту Токаеву.

"У вас с каждым годом не ослабляется деятельность, активность, - сказал Назарбаев. - Я должен был в Сочи приехать, но смотрю: там то киргизский, то таджикский, то белорусский президент. Я думаю: не буду в очередь вставать, я теперь человек свободный, не президент третий год".

"Но я не могу не встречаться с вами, потому что история наших отношений, России и Казахстана настолько стабильная, пример межгосударственных отношений. Я этой линии держусь", - сказал первый президент Казахстана. Также он заметил, что продолжает заниматься работой по линии почетного председателя ЕАЭС, и поблагодарил за поддержку республики в период пандемии. "Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили и тогда договорились о совместном предприятии? Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину - такого же качества и в большом объеме", - сообщил он.

"И никогда не забуду многих вещей, что когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении, поэтому это не забывается. Спасибо за дружбу", - заключил Назарбаев.

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