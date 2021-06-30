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30.06.2021 10:04
Рубрика: Происшествия

Брат футболиста Кокорина задержан в Москве за драку в кафе

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На севере Москвы задержан Кирилл Кокорин, брат известного футболиста Александра Кокорина, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

В Москве после массовой драки задержали 19 человек

По данным источника, Кирилл Кокорин участвовал в драке в одном из кафе около 7:00. Дебошир, по предварительной информации, был пьян. В Telegram-каналах есть информация, что потасовка была связана с требованием персонала предъявить QR-код.

Ранее Кирилл Кокорин вместе с братом Александром и другими участниками драк в центре Москвы отбыл наказание в колонии.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева

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