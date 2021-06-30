Брат футболиста Кокорина задержан в Москве за драку в кафе

На севере Москвы задержан Кирилл Кокорин, брат известного футболиста Александра Кокорина, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, Кирилл Кокорин участвовал в драке в одном из кафе около 7:00. Дебошир, по предварительной информации, был пьян. В Telegram-каналах есть информация, что потасовка была связана с требованием персонала предъявить QR-код.

Ранее Кирилл Кокорин вместе с братом Александром и другими участниками драк в центре Москвы отбыл наказание в колонии.