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30.06.2021 01:47
Рубрика: В мире

Египтолог Захи Хавасс представил в Москве книгу "Магия Египта"

Текст: Константин Волков
Известнейший египетский археолог профессор Захи Хавасс представил в Москве в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино (ВГБИЛ) свою книгу "Магия пирамид. Приключения археолога". В ней рассказано о том, как и для чего строились здания в древнем Египте, от хозяйственных построек до Сфинкса и пирамид, почему надо бороться с "пирамидиотами", как устроены пирамиды внутри, а также - об открытиях некрополя в долине "золотых мумий" в оазисе Бахария и поселка строителей пирамид, сделанных экспедициями под началом Захи Хавасса.
Фото: Константин Волков/РГ Фото: Константин Волков/РГ
Фото: Константин Волков/РГ

Перевод книги на русский язык подготовлен при участии известных российских египтологов Алексея Кролла, Елены Толмачевой, Романа Орехова и выпущен Центром палеоэтнологических исследований (ЦПИ).

Фото: Михаил Алаеддин \ РИА Новости
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Доктор Хавасс выступил на презентации во ВГБИЛ с часовой лекцией, в ходе которой подробно рассказал о своих исследованиях, показывая параллельно слайды.

Хавасса многие критики упрекают в том, что он любит "не археологию, а себя в археологии". Конечно, сложно спорить с тем, что талант к самопиару у него есть. Но когда Хавасс начинает говорить, понимаешь, насколько этот человек погружен в свое дело и с какой любовью относится к всему, что связано с древним Египтом.

"Я действительно счастливый археолог, потому что я работаю в Египте - на самых больших и известных раскопках в мире", говорит Хавасс.

Будучи ученым и хранителем египетских древностей с мировым именем (например, когда в Голливуде создавали образ Индианы Джонса, то шляпу позаимствовали у Хавасса, по крайней мере так утверждает глава попечительского совета ЦПИ Константин Малофеев), египтолог при этом остается открытым человеком, готовым отвечать на любые вопросы слушателей по Египту и в течение часа подписывать всем желающим свою книгу.

Как рассказал "РГ" Алексей Кролл, идея издать на русском языке книгу Хавасса возникла во время предыдущего приезда профессора в Москву в 2015 году.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Доктор Хавасс родился в 1947 году в небогатой египетской семье в поселке Эль-Убайдия в дельте Нила. Его отец-крестьянин умер, когда мальчику было 13 лет. В 15 лет Хавасс поступил в Александрийский университет и окончил его в 1967 году по специальности "греко-римская археология". Участвовал в археологических экспедициях, и уже в 1974 году стал главным инспектором пирамид Гизы, оазиса Бахария и Имбабы. После обучения в США в 1987 году стал генеральным директором Египетской организации древностей (EAO) по делам пирамид Гизы, комплекса Саккара и оазиса Бахария. Помимо руководства раскопками Хавасс ужесточил порядок посещения пирамид в целях сохранности.

С 2002 по 2011 годы Хавасс возглавлял Верховный совет древностей Египта, ужесточив порядок исследований и допуск в страну иностранных археологов. В то же время он продолжал активно заниматься раскопками. Именно в этот период начался анализ ДНК мумий фараонов. Также Хавасс активно добивался (и продолжает делать это по сей день) возвращения египетских древностей из других стран, например, Розеттского камня из Британского музея, обелиска с площади Согласия в Париже, бюста Нефертити из Нового музея в Берлине и так далее.

В 2011 году Хавасс стал министром древностей Египта, но в ходе арабской весны в том же году был отправлен в отставку вместе с рядом глав других министерств. В настоящее время продолжает заниматься археологическими исследованиями, а также популяризацией египетских древностей.

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