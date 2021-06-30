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30.06.2021 22:42
Рубрика: Общество

Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей

Текст: Любовь Проценко

Пять автомобилей разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей в рамках акции "Вакцина рулит". Произошло это в эфире телеканала "Москва-24".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Победителями стали Андрей Валерьевич, Павел Владимирович, Елена Александровна, Николай Валерьевич, Амина Ермиковна. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя.

Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. С победителями свяжутся организаторы и сообщат, как забрать машины. В лотерее приняли участие те, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 21 по 27 июня, - это 343 263 человека.

Следующие розыгрыши пройдут 7 и 14 июля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрывается пять машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно один миллион рублей каждая. Участником акции может стать любой гражданин старше восемнадцати лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получил или еще получит первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привитый гражданин автоматически становится участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

Розыгрыши проходят по средам начиная с 23 июня в эфире телеканала "Москва-24".

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