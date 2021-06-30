Как искусственный интеллект помогает московским врачам выявлять остеопороз

Алгоритмы искусственного интеллекта начали помогать московским врачам-рентгенологам в распознавании признаков остеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах. В дальнейшем сервисы искусственного интеллекта станут применять еще по 7 новым направлениям исследований. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем расширять возможности единой цифровой платформы здравоохранения столицы: теперь искусственный интеллект помогает московским рентгенологам в диагностике остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах. Мы идем по плану и до конца этого года планируем расширить эксперимент по компьютерному зрению еще на семь новых направлений исследований. Цифровой ассистент, во-первых, помогает врачу обратить внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за большого потока исследований или человеческого фактора - это практически сводит на нет риск ошибки. Во-вторых, искусственный интеллект ускоряет процесс описания снимка, поскольку выполняет за врача рутинные задачи, подсвечивая участки с возможными патологиями. Пациент в свою очередь получает более качественную и быструю диагностику заболевания", - рассказала вице-мэр.

В этом году искусственный интеллект планируется начать применять для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки, чтобы обнаружить эмфизему легких, аневризму грудного отдела аорты и легочную гипертензию, КТ и МРТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника для обнаружения грыж, протрузий, стеноза, рентгенографии опорно-двигательного аппарата для диагностики артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков.

В процессе обработки исследований нейросети наносят на них предварительную разметку и группируют. В первую очередь к рентгенологам направляются снимки, на которых с большей вероятностью будут обнаружены патологические изменения. При описании врачу доступно как оригинальное исследование, так и усиленное изображение, обработанное сервисами искусственного интеллекта.

Использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков в Москве начали в 2020 году. Город стал привлекать к проекту инновационные компании, которые создают и внедряют высокие технологии в социальной сфере. Сервисы искусственного интеллекта интегрировали в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС ЕМИАС). Их могут использовать врачи-рентгенологи всех медицинских учреждений, подключенных к системе.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которую разработали и развивают комплекс социального развития Москвы и Департамент информационных технологий.