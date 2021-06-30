К сожалению, третья волна коронавируса нас не миновала. Каждый новый день ставит антирекорды - в Москве число вновь выявляемых больных колеблется от 7 до 8 тысяч человек, в Подмосковье уверенно приближается к 3 тысячам. С начала этой недели столичный регион живет в условиях новых коронавирусных ограничений. Напоминаем, каких.

В кафе сейчас только входить можно по 15 минут — пока найдешь код в смартфоне, пока его проверят... Фото: Александр Корольков

Москва: больше 500 не собираться

В середине июня ходили слухи о готовящемся в Москве локдауне, но их быстро опровергли. Да, ситуация с распространением коронавируса непростая, в ковидных госпиталях сейчас лежат порядка 14 тысяч тяжелых больных, но власти говорят так: горожане должны иметь возможность жить обычной жизнью, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Поэтому запреты введены только там, где без этого действительно нельзя обойтись.

Все массовые мероприятия, в которых участвует больше 500 человек, в столице запрещены. А в заведениях общественного питания теперь пропускной режим. Пускают только обладателей QR-кодов, которые присваиваются после второй вакцинации или выздоровления после болезни - при условии, что переболевший человек обращался к врачу. Срок действия QR-кода - 6 месяцев.

Получится пройти на чашечку кофе и при наличии отрицательного ПЦР-теста, его также можно сгенерировать в виде QR-кода, но действует этот пропуск только 72 часа после тестирования. Коды получают несколькими способами - с помощью электронной медицинской карты, порталов госуслуг и mos.ru, мобильных приложений "ЕМИАС.ИНФО" и "Госуслуги.Стопкоронавирус". Если самостоятельно не получается, помогут в регистратуре любой городской поликлиники.

Свободно, без всяких кодов и тестов могут пройти в кафе дети и молодежь до 18 лет. Сделали исключение и для летних веранд: до 12 июля у их посетителей не будут спрашивать никаких подтверждений защиты от COVID-19. "Сидящие на верандах могут воспользоваться туалетом в помещении ресторана, надев маску", - уточняет руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Москвичи очень любят трапезничать вне дома: за первые три дня QR-коды для посещения кафе и ресторанов оформили почти 2,5 миллиона человек. А некоторые столичные рестораны, говорит Немерюк, готовы даже компенсировать затраты на проведение ПЦР-теста посетителям, перенесшим коронавирус бессимптомно и потому не отображаемым в регистре переболевших.

Вновь действует в Москве требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций. На удаленку должны быть отправлены работники старше 65 лет, а также те, кто имеет тяжелые хронические заболевания. А еще решением столичного управления Роспотребнадзора работодателям дано право отстранять от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации. Им тоже могут предложить удаленку, но, как уточняет надзорное ведомство, это не обязанность, а исключительно добрая воля работодателя. Отстраненным сотрудникам не начисляется заработная плата, а период их вынужденного отстранения не входит в отработанное время, дающее право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Напомним, в столичном регионе введена обязательная вакцинация в тех сферах, где сотрудники имеют частые прямые контакты с людьми. Это, например, торговля и сфера услуг, общественный транспорт, образование и здравоохранение, ЖКХ. В этих сферах должно быть вакцинировано не менее 60 процентов сотрудников. Если же работодатель не исполнит эти рекомендации, Роспотребнадзор может приостановить его деятельность на 90 суток.

Подмосковье: без прививки не водить

Тотально запрещать массовые мероприятия в Подмосковье не стали. Ограничили число участников - не более 50 человек, если мероприятие проводится в помещении, и не более 500 - если на свежем воздухе. Правда, оговорили: речь идет только о тех мероприятиях, для посещения которых нужны билеты. Все-таки многие зрители покупают билеты заранее, и совсем отменять билетные мероприятия - значит вводить и организаторов, и зрителей в дополнительные убытки. Тем более что в области много небольших муниципальных театров, сельских клубов и домов культуры, где и в лучшие времена зрителей не бывает больше 50.

Кафе и рестораны тоже принимают посетителей только при предъявлении QR-кода. Он в области автоматически генерируется в "личном кабинете" на портале госуслуг после второй вакцинации или выздоровления. Но, в отличие от Москвы, в подмосковные рестораны не пускают по результатам ПЦР-тестов. Как объясняет зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова, тесты могут давать ошибочные результаты - особенно в начале болезни. Так что в ресторан - только с QR-кодом. Зато летние веранды в Подмосковье можно посещать без каких-либо дополнительных ограничений. Но только при условии, что веранда может обеспечить 3 квадратных метра площади на каждого посетителя.

Не работают детские комнаты, аттракционы и зоопарки. Детскими площадками в парках и во дворах пользоваться можно. Сами парки тоже не закрывали, гулять в них не возбраняется, как и пользоваться скамейками и теневыми навесами, за регулярной дезинфекцией которых должна следить администрация парка.

Заселение в гостиницы и отели на территории Подмосковья на срок от трех ночей и более тоже осуществляется только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. На это следует обратить внимание тем, кто в отпуске собирается путешествовать по области. Пока система выдачи QR-кодов в регионе находится в процессе отладки, и жители жалуются, что коды формируются с задержкой. Если вдруг случится ехать, а код не пришел, - захватите с собой бумажный сертификат о вакцинации. Он тоже действителен при заселении.

До 15 июля должны обзавестись искусственным иммунитетом от COVID-19 и все водители общественного транспорта, работающего на территории области. Включая такси. Непривитые водители будут отстранены от работы. А если ситуация с распространением коронавируса в ближайшие дни не улучшится, в регионе введут дополнительные ограничительные меры. По словам Светланы Стригунковой, в этом случае доступ в общественный транспорт получат лишь пассажиры с QR-кодом.

Самые расторопные обладатели QR-кодов в первые часы их введения трапезничали в одиночестве. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кстати

За уколом - в очередь

Никому не хочется болеть, приостанавливать деятельность, безвылазно сидеть дома, переживая очередной локдаун, когда на улице лето. О том, как этого не хочется москвичам и жителям Подмосковья, лучше всего говорят цифры. За последние две недели запись на вакцинацию в столичном регионе выросла более чем в пять раз, в прививочных пунктах образовались очереди. В Москве привились уже более 2 миллионов граждан и начата вакцинация мигрантов. В области прививку сделали 1,3 миллиона жителей, решение по мигрантам будет принято в первые дни июля, когда в регион поступит вакцина "Спутник Лайт".