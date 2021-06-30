В ближайшие годы в столице появятся беспилотные поезда, высокоскоростные железнодорожные линии и круглогодичные речные перевозки. Об этих перспективах рассказал в интервью "РГ" ректор Российского университета транспорта Александр Климов. Уже с расчетом на эти вполне реальные планы РУТ (МИИТ) открыл для абитуриентов новые направления обучения. Приемная кампания стартовала в период обострения пандемии, но интерес к получению транспортного образования не снижается. Через пять лет специалисты новых транспортных профилей могут оказаться одними из самых востребованных на московском рынке труда.

Александр Алексеевич, в каких специалистах сейчас больше всего нуждается московский транспорт? Появление МЦК, МЦД, IT-технологии наверняка изменили перечень наиболее востребованных направлений? И есть ли к ним интерес у молодежи?

Александр Климов: Сотрудники нашего университета принимают активное участие в развитии транспортного комплекса столицы. Мы работаем в тесном контакте с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Поэтому всегда понимаем, какие специальности будут востребованы и как меняются требования к компетенциям выпускников. В университете создана Высшая инженерная школа: современная образовательная площадка, которая ориентирована на развитие транспортных технологий на стыке урбанистики, цифровизации и новых инженерных решений. В этом году мы открыли ряд новых направлений подготовки в области анализа больших данных, технологии связи, транспортного планирования, информационного моделирования и транспортного дизайна.

Традиционно востребованное направление - строительство железных дорог. Высокоскоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом в ближайшие годы станет обычным для жителей двух столиц. Для поездов, скорость которых достигает 350 км/ч, нужны специальные железнодорожные линии. Для высокоскоростных поездов потребуется создание абсолютно новой железнодорожной инфраструктуры. Интерес к работе в транспортной системе в последние годы не снижается. Учиться в Российский университет транспорта приезжают выпускники школ и колледжей со всей страны. С 19 июня открылась приемная кампания: ожидаем, что значительная часть будущих студентов подадут документы дистанционно - а значит, география поступающих останется традиционно широкой. В прошлом году университет успешно принимал документы через портал "Госуслуги" и личные кабинеты на сайте вуза. В этом году сайт доработан. Надеемся, что абитуриенты это оценят. Чтобы подать документы, достаточно загрузить их копии в электронной форме.

Какие перспективы у выпускников вуза в плане трудоустройства? Транспортные предприятия столицы участвуют в подготовке будущих кадров?

Александр Климов: На наших выпускников большой спрос. Мы плотно взаимодействуем с ведущими транспортными компаниями, в первую очередь с ОАО "РЖД", Московским метрополитеном. Университет реализует практико-ориентированные образовательные программы. Транспорт Москвы активно внедряет информационные системы, поэтому мы готовим профильных специалистов по IT. Ведь если программистов в целом у нас обучают во многих технических вузах Москвы, то IT-специалистов со знанием специфики транспортных процессов готовим только мы. Думаю, что в ближайшем будущем одной из востребованных профессий будет и транспортное планирование. Такие специалисты нужны в проектировании по развитию транспортных систем и агломераций. Большой спрос будет на аналитиков, которые смогут работать с массивами больших данных. Информация сотовых операторов в метрополитене дает возможность смоделировать пассажиропотоки в мегаполисе. Естественно, эти сведения обезличены, но обрабатывая их с помощью специализированного программного обеспечения, эксперты могут делать важнейшие выводы. Например, определить наиболее эффективную конфигурацию пересадочных узлов. Фактически новая транспортная инфраструктура Москвы уже сегодня создается с использованием технологии big data.

В ближайшем будущем однимиз самых востребованных направлений в сфере информационных технологий будет транспортное планирование

А специалистов по беспилотным технологиям вы готовите? Дептранс неоднократно говорил о скором запуске таких систем на МЦК, а "Яндекс" даже готовит беспилотный трамвай для Москвы.

Александр Климов: Технологии беспилотного вождения на железнодорожном пассажирском транспорте уже в достаточной степени отработаны. Беспилотное метро в некоторых городах мира уже есть, как и транспортные системы для перемещения пассажиров на небольшие расстояния. Такое транспортное средство есть в аэропорту Шереметьево. Я уверен, что Москва по беспилотникам будет в мировом тренде. По распоряжению Минтранса России мы создали центр, который занимается продвижением отечественных подходов к автономному судовождению в международных морских организациях. В Академии водного транспорта нашего университета планируется готовить соответствующих специалистов. Это все проекты далекой перспективы.

А как сейчас научное сообщество участвует в развитии транспортных систем? Московские власти с вами консультируются?

Александр Климов: Университет активно участвует в транспортной жизни города. Мы ведем научное сопровождение проектов. Ведь одно дело - что-то теоретически прорабатывать, а совсем другое - предложить конкретное решение. Наш научно-образовательный центр цифровых высокоскоростных транспортных систем в повседневном режиме вовлечен в подготовку данных для принятия управленческих решений по МЦД. На основании предложений университета, например, принято решение о строительстве нового вокзала - Восточного.

Каким вы видите будущее транспортной системы Москвы?

Александр Климов: В идеале - это гармоничное сочетание всех видов транспорта. Думаю, что новые технологии позволят сделать городской транспорт более компактным и эффективным. Уже сегодня мы наблюдаем "расцвет" электрических самокатов и велосипедов. Уверен, что в ближайшие годы будет разработана инфраструктура, позволяющая пассажиру быстро доезжать от остановки общественного транспорта до дома или работы, с использованием легковых или мобильных транспортных средств. Я бы очень хотел, чтобы в разработке этой инфраструктуры приняли участие ребята из детского технопарка, который мы планируем открыть в этом году, благодаря поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Несколько слов про беспилотные технологии в автомобильном транспорте. Разработки ведутся уже давно. Не сомневаюсь, что новая транспортная инфраструктура в ближайшее время будет адаптирована под использование беспилотных транспортных средств. Здесь необходимо активно внедрять технологии информационного моделирования. Чтобы беспилотное средство могло взаимодействовать с инфраструктурой в процессе движения. Подготовку специалистов по технологиям информационного моделирования мы планируем начать с сентября этого года.

Александр Климов: Новая инфраструктура Москвы сегодня создается с использованием big data. Фото: Александр Корольков

А что скажете про перспективы вертолетного такси? Для той же Новой Москвы это мог бы быть выход.

Александр Климов: По моему мнению, на данный момент вертолетное такси можно назвать общественным транспортом с большой натяжкой. Шумно, неэкономично, трудно добираться до места посадки. К тому же Москва в границах МКАД - запретная для полетов зона. Современный человек привык вызывать такси в несколько кликов на телефоне. Я вижу перспективы у электрического воздушного транспорта - он экологичнее и уровень шума от него меньше. Было бы здорово для начала организовать такой транспорт, хотя бы для перевозок пассажиров между аэропортами столицы, чтобы избежать многочисленных пересадок и непредсказуемых пробок.

Возможно ли появление регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке?

Смогут ли речные трамваи курсировать по расписанию, как автобусы? Эта тема давно обсуждается.

Александр Климов: Слышал об идее сделать такие перевозки круглогодичными. Думаю, что это один из самых интересных проектов столицы. Перемещение по реке достаточно комфортное и в некоторых случаях эффективное. Полагаю, что это в будущем может стать дополнительной отличительной чертой Москвы, привлекательной для туристов. Подготовку специалистов-речников в Москве осуществляет только Российский университет транспорта, и мы готовы к взаимодействию как в части подготовки кадров, так и в экспертизе принимаемых в области речного транспорта решений.