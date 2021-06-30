На Нововоронежской АЭС пройдут комплексные противоаварийные учения

C 30 июня по 1 июля 2021 г. на Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический дивизион "Росатома") пройдут масштабные комплексные противоаварийные учения (КПУ).

В учениях примут участие руководители и работники Нововоронежской АЭС, группа оказания экстренной помощи атомным станциям Концерна "Росэнергоатом", силы и средства МЧС, ФМБА России, ситуационно-кризисные центры Росатома и другие центры технической поддержки - всего порядка 20 организаций. Отработка действий будет проходить одновременно на двух площадках - в Москве, в Кризисном центре "Росэнергоатома" и непосредственно на территории Нововоронежской АЭС, часть организаций, для обеспечения санитарных требований в связи с пандемией, будет подключена дистанционно.

Безопасность - безусловный приоритет атомной отрасли, поэтому комплексные противоаварийные учения с экстренным выездом представителей различных служб проводятся на одной из АЭС ежегодно. Такие мероприятия позволяют поддерживать на высоком уровне готовность атомщиков к оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и нештатных ситуаций.

"В рамках учений будут отработаны навыки противоаварийного реагирования. Тренировка действий оперативного персонала пройдет на полномасштабных тренажерах, которые позволяют моделировать практически любую кризисную ситуацию на АЭС. Помимо этого предполагается разворачивание пожарных расчетов и другой противоаварийной техники, проведение радиационной разведки, тушение условного пожара, оповещение и эвакуация персонала и другие необходимые согласно сценарию учений действия", - отметил Андрей Дементьев, директор по производству и эксплуатации АЭС Концерна "Росэнергоатом"

"Предстоящие учения станут тренировкой не только для всего коллектива Нововоронежской АЭС, но и для межведомственных организаций, которые участвуют в КПУ", - прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Энергоблоки Нововоронежской АЭС во время учений будут работать в штатном режиме. Вмешательство в их режим эксплуатации не предусмотрено.

Справка:

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской обл. в электроэнергии и тепле, снабжая электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона. С 2007 года на площадке НВ АЭС велось сооружение двух энергоблоков - № 6 и № 7 нового поколения "3+" с реакторной установкой ВВЭР-1200. 27 февраля 2017 г. в эксплуатацию был введен энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок №6 НВАЭС), а 31 октября 2019 года - энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 (блок №7 НВАЭС).

* Группа ОПАС (оказания экстренной помощи атомным станциям) - это межведомственная структура, призванная в случае кризисной ситуации оказать помощь и поддержку действующим АЭС.

** Кризисный центр (КЦ) Концерна "Росэнергоатом" - это центральное звено системы противоаварийного реагирования Концерна и основа для оперативного приема, обработки и передачи информации, оказания экстренной помощи атомным станциям в случае аварийных ситуаций. На сегодняшний день он является одним из крупнейших в Европе и мире. Его методы работы и комплекс информационных систем, которые используются для получения, обработки и ретрансляции данных с АЭС, в настоящее время становятся образцом для многих зарубежных аналогов. Основной задачей Центра является обеспечение противоаварийной готовности Концерна и группы ОПАС. Сотрудники КЦ предоставляют информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации, принятых и предпринимаемых на АЭС мерах по ее ликвидации, приводят в готовность рабочие места с необходимыми средствами связи и программно-техническим обеспечением.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.