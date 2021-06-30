Наталья Сергунина: Более 870 заявок подано на конкурс грантов Мэра Москвы для НКО

В столице завершилась заявочная кампания на участие в конкурсе грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). В общей сложности поступило более 870 заявок по 12 номинациям. Теперь их рассмотрит экспертный совет, который объединит общественников, представителей НКО, бизнеса, образовательных и научных учреждений. Итоги конкурса, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, подведут в сентябре:

"В этом году НКО подали 872 заявки. Больше всего из них, как и год назад, мы получили в номинации "Молодежь Москвы" - 182. На гранты в номинации "Наше наследие" претендуют 123 проекта и еще106 - на поддержку города в категории "ЗОЖ и спорт". В пятерку лидеров по числу заявок также вошли номинации "Семейная Москва" и "Творческая Москва", - рассказала Наталья Сергунина.

Чтобы подготовиться к конкурсу, участников приглашали пройти экспресс-курс образовательной программы "НКО Лаб". Он состоял из 13 вебинаров. Кроме того, у желающих была возможность присоединиться к "Мастерской проектов" - это серия из 25 мастер-классов в онлайн- и офлайн-форматах.

Все мероприятия провели эксперты в области социального проектирования, волонтерства, экономики и финансов, менеджмента и управления персоналом. Специалисты рассказывали, как заполнить конкурсную заявку, обосновать актуальность проекта, правильно сформулировать его цели и задачи, найти единомышленников и партнеров для реализации инициативы. Получить консультацию также можно было по телефону и в коворкинг-центре НКО в ЦАО.

Конкурс грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций проводится ежегодно. За последние пять лет гранты получили более тысячи НКО. В этом году в конкурсе представлено 12 номинаций: "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Экология мегаполиса", "Молодежь Москвы", "Безопасная Москва", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", "Гражданские инициативы", "Городские инновации", "Творческая Москва" и "Медиа Москва".

До 13 июля поступившие заявки пройдут проверку на соответствие условиям конкурса. Окончательный список допущенных к конкурсу проектов опубликуют 17 июля на сайте грантымэра.душевная.москва.

Организации, зарегистрированные более года назад, могут претендовать на гранты до пяти миллионов рублей. Молодым НКО, которые работают более полугода, доступна поддержка в размере до 500 тысяч рублей. Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей.