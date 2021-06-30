Наталья Сергунина: Более 870 заявок подано на конкурс грантов Мэра Москвы для НКО

Новости

Под Ростовом на трассе "Дон" разбился автобус с туристами из Крыма 08:00
Отмар Хитцфельд назвал выдающимся тренером своего преемника Владимира Петковича 07:30
Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ 07:29
Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию 07:28
Минпросвещения усилит контроль за строительством школ и детсадов в регионах 07:18
Аргентина получила еще более 700 тысяч доз вакцины "Спутник V" 07:13
На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 06:36
Лидер КНДР раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией 06:32
Протестующие в Колумбии забросали камнями машину министра транспорта 06:01
Профсоюз рабочих в США выдвинул властям ультиматум из-за аномальной жары 05:58
Инфекционист предупредила об опасных свойствах коронавируса 05:08
В США стоимость всех техногигантов превысила триллион долларов 04:55
В Приморье нашли тела еще двух пропавших мальчиков 04:40
В Якутии из-за лесного пожара закрыли участок федеральной дороги 04:29
В Канаде число погибших из-за аномальной жары превысило 100 04:28
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны 04:27
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19 04:12
Глава ВОЗ объявил о победе Китая над малярией 03:41
Тунис ужесточит ограничения из-за рекордного числа случаев коронавируса 03:07
Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура 02:50
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11" 02:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 02:32
Из-за непогоды в Чехии остановились поезда 02:01
Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin 01:47
Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде 01:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 08:01

Наталья Сергунина: Более 870 заявок подано на конкурс грантов Мэра Москвы для НКО

Текст: Любовь Проценко

В столице завершилась заявочная кампания на участие в конкурсе грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). В общей сложности поступило более 870 заявок по 12 номинациям. Теперь их рассмотрит экспертный совет, который объединит общественников, представителей НКО, бизнеса, образовательных и научных учреждений. Итоги конкурса, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, подведут в сентябре:

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Наталья Сергунина: Экспортеров в Москве приглашают поучаствовать в пяти международных отраслевых выставках

"В этом году НКО подали 872 заявки. Больше всего из них, как и год назад, мы получили в номинации "Молодежь Москвы" - 182. На гранты в номинации "Наше наследие" претендуют 123 проекта и еще106 - на поддержку города в категории "ЗОЖ и спорт". В пятерку лидеров по числу заявок также вошли номинации "Семейная Москва" и "Творческая Москва", - рассказала Наталья Сергунина.

Чтобы подготовиться к конкурсу, участников приглашали пройти экспресс-курс образовательной программы "НКО Лаб". Он состоял из 13 вебинаров. Кроме того, у желающих была возможность присоединиться к "Мастерской проектов" - это серия из 25 мастер-классов в онлайн- и офлайн-форматах.

Все мероприятия провели эксперты в области социального проектирования, волонтерства, экономики и финансов, менеджмента и управления персоналом. Специалисты рассказывали, как заполнить конкурсную заявку, обосновать актуальность проекта, правильно сформулировать его цели и задачи, найти единомышленников и партнеров для реализации инициативы. Получить консультацию также можно было по телефону и в коворкинг-центре НКО в ЦАО.

Конкурс грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций проводится ежегодно. За последние пять лет гранты получили более тысячи НКО. В этом году в конкурсе представлено 12 номинаций: "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Экология мегаполиса", "Молодежь Москвы", "Безопасная Москва", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", "Гражданские инициативы", "Городские инновации", "Творческая Москва" и "Медиа Москва".

До 13 июля поступившие заявки пройдут проверку на соответствие условиям конкурса. Окончательный список допущенных к конкурсу проектов опубликуют 17 июля на сайте грантымэра.душевная.москва.

Организации, зарегистрированные более года назад, могут претендовать на гранты до пяти миллионов рублей. Молодым НКО, которые работают более полугода, доступна поддержка в размере до 500 тысяч рублей. Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Столица Москва Мэр Москвы Москва Правительство Москвы ЦФО Москва

Главное сегодня

Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны