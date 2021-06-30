Общество
30.06.2021 13:00

Почти два миллиона человек посетили Ржевский мемориал в Тверской области

Около двух миллионов человек посетили за год Ржевский мемориал Советскому солдату. Памятник был торжественно открыт 30 июня 2020 года в присутствии президентов России и Беларуси.

Среди гостей мемориала можно встретить жителей из разных регионов России и Беларуси. Сюда приезжают молодожены, чтобы возложить цветы, а школьники и студенты - чтобы поближе познакомиться с историей страны.

Фото: Правительство Тверской области
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На территории комплекса открыт интерактивный музей, посвященный истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. В музейном павильоне установлена информационная система, которая содержит записи о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. В экспозиции представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

Строительство мемориала велось при поддержке Союзного государства. Величественный памятник создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит, на которых увековечены имена павших воинов.

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