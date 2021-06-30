Почти два миллиона человек посетили Ржевский мемориал в Тверской области

Среди гостей мемориала можно встретить жителей из разных регионов России и Беларуси. Сюда приезжают молодожены, чтобы возложить цветы, а школьники и студенты - чтобы поближе познакомиться с историей страны.

На территории комплекса открыт интерактивный музей, посвященный истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. В музейном павильоне установлена информационная система, которая содержит записи о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. В экспозиции представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

Строительство мемориала велось при поддержке Союзного государства. Величественный памятник создан по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. 25-метровая фигура солдата возвышается над коридором стальных плит, на которых увековечены имена павших воинов.