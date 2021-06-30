Ректор ВШОУЗ поддержала программу доктора Румянцева по финансированию здравоохранения

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова поддерживает предложения главного детского онколога-гематолога Минздрава РФ, академика РАН Александра Румянцева об увеличении государственных расходов на здравоохранение до 5% ВВП к 2024 году и до 7% ВВП - к 2030 г.

Ранее Румянцев выступил с предложением увеличить федеральный бюджет на здравоохранение в два раза: с 3,8% до 7,7% от ВВП. По его мнению, эти деньги необходимо направить на технологическое обновление, укрепление кадрового потенциала, бесплатное лекарственное обеспечение.

"Полностью поддерживаю предложение Александра Григорьевича Румянцева о необходимости двукратного увеличения расходов на здравоохранение. Делать это надо поэтапно, каждый год выделяя минимум 520 млрд руб., так, чтобы к 2024 году госрасходы составили 7 трлн руб. Без дополнительных средств прорыва в доступном и качественном лечении для граждан не добиться", - сообщила Улумбекова.

Эксперт считает, что необходимые финансовые ресурсы у государства есть: это свободные средства Фонда национального благосостояния (7,5 трлн руб.), часть золотовалютных резервов страны (около 20 трлн руб.).

Улумбекова уточнила, что по программе Румянцева дополнительные средства должны пойти на решение самых острых вопросов, которые волнуют россиян - низкая доступность бесплатной медицинской помощи, особенно в малых городах и сельской местности, дефицит медицинских кадров, недостаточное обеспечение лекарствами.

По ее мнению, решение этих проблем особенно важно сегодня, когда поток больных резко вырос - это пациенты с острой и хронической формой новой коронавирусной инфекции, пациенты с хроническими заболеваниями, лечение которых было отложено в предыдущий год. В здравоохранении всегда должен соблюдаться баланс: чем больше больных, тем больше должно быть медицинских работников, стационарных коек, лекарств, современного оборудования. На все это необходимы дополнительные средства, тем более что врачей, фельдшеров, врачебных амбулаторий, фельдшерских пунктов и до пандемии не хватало, а многие больницы нуждались в серьезном обновлении.