Самолет совершил аварийную посадку под Брянском

В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Брянской области его пилот получил незначительные травмы, рассказали "РГ" в ГУ МЧС по региону.

О ЧП в экстренные службы сообщили жители Суземского района. После отказа двигателя небольшой самолет, принадлежащий агрохолдингу и выполнявший сельскохозяйственные работы, начал снижаться, зацепил линию электропередач и совершил жесткую посадку на поле.

- Летательный аппарат получил повреждения, его пилот от госпитализации отказался, - уточнили спасатели.