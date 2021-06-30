Собянин осмотрел ход строительства школы и детсада в Новой Москве

Суперсовременная школа с детсадом примет 1 сентября первых учеников в Коммунарке. Сегодня новостройку осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, который приехал в Новую Москву, чтобы оценить ход ее развития накануне девятой годовщины расширения границ столицы. Школа и садик главе города понравились.

- Все новое, что есть в школьном строительстве, - в этих зданиях, - сказал он на встрече с учителями, родителями будущих учеников и самими школярами.

И в самом деле, чего там только нет! Помимо учебных классов для учеников начальной школы и старшеклассников, центр общественной жизни с амфитеатром-трансформером. Рассчитанный на 350 человек он в любой момент может превратиться в лекторий и кинотеатр, танцевальный или концертный зал. Это место, где детям можно шуметь, при этом не мешая занятиям в учебных кабинетах. Специальные акустические панели не пропустят через стены этого центра ни громкую музыку, ни детские голоса. Предусмотрены и прекрасные условия для занятий спортом. В самом здании - два спортивных зала, где можно заниматься гимнастикой, баскетболом, волейболом и даже скалолазанием на специальном скалодроме. Целая спортивная зона оборудована и на свежем воздухе - с футбольным стадионом, беговыми дорожками, роллердромлм, памп-треком. Есть также информационный центр, библиотека, гончарная мастерская с печью для обжига, оснащенная по аналогии с кафедрой промышленного дизайна знаменитой "Строгановки". Есть в ней и художественный класс с мольбертами, макетной комнатой, компьютерным классом с программами для проектирования. Заниматься в этой мастерской смогут не только школьники, но и их родители, бабушки и дедушки по программе "Московское долголетие".

Построено это четырехэтажное здание на улице Потаповсаая роща, рассчитано оно на 550 школьников, а детский сад - на 150 детей. Профинансировали его частные инвесторы, а когда стройка завершится, школа перейдет в собственность города.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, до конца 2023 года завершится сооружение 93 новых объектов образования. "Территория ТиНАО сегодня является примером комплексного развития - новые жилые кварталы формируются таким образом, чтобы будущие жители имели шаговый доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и досуга, - продолжал он. - В Новой Москве активно развивается транспорт, появляются новые рабочие места и, конечно, строятся социальные объекты".

По словам заммэра, за счет городского бюджета построят 16 школ и 10 детских, а еще 26 школ и 41 садик появятся благодаря инвесторам. К предстоящему новому учебному году будет готово к заселению сразу 24 объекта - 12 школ и 12 детских садов. Всего же с 2012 года в Новой Москве за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников построено и введено в эксплуатацию 19 школ и 57 дошкольных учреждений.