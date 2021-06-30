Собянин осмотрел ход строительства школы и детсада в Новой Москве

Новости

Путин рассказал, когда в Челябинске появится метро 15:43
Журналисту Ивану Сафронову продлили арест до осени 15:43
Две ивановские школьницы найдены мертвыми 15:43
Прокуратура Забайкалья начала проверку после жалобы пожарных Путину 15:42
Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею 15:40
Минприроды готовит проект, запрещающий смешивать разные виды отходов 15:38
В ГИБДД рассказали о самых "пьяных" округах Москвы 15:38
Экс-министр просвещения Васильева стала президентом Академии образования 15:36
Путин: За смешивание раздельно собранного мусора должны отвечать регоператоры 15:36
Путин: РФ надо готовиться к последствиям таяния вечной мерзлоты 15:33
В Кузбассе прокуратура проверит коррекционный детсад на безопасность 15:32
Путин оценил предложение перевести правительство в Сибирь 15:26
Путин пообещал разобраться с зарплатами забайкальских пожарных 15:25
Задавшей вопрос Путину пенсионерке объяснили, почему у нее нет газа 15:25
Путин рассказал о работе по восстановлению в Нагорном Карабахе 15:23
Бизнесмену из Сургута после "Прямой линии" расскажут о мерах поддержки 15:22
Путин рассказал, когда воздух в Омске станет чище 15:19
В Ленобласти заменили насос, на который пожаловались Путину 15:18
Международный фестиваль Чайковского начался с перформанса 15:18
СК проверит информацию о гигантских тарифах ЖКХ в тюменском поселке 15:12
Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред 15:08
В Кузбассе выяснят, кто угрожал женщине, позвонившей на "Прямую линию" 15:03
Граждане ЕС могут потерять право на проживание в Британии с 1 июля 14:59
Путин: В стране нужно построить 1300 школ 14:53
В Липецкой области продлили запрет массовых мероприятий 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 14:54
Рубрика: Общество

Собянин осмотрел ход строительства школы и детсада в Новой Москве

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Суперсовременная школа с детсадом примет 1 сентября первых учеников в Коммунарке. Сегодня новостройку осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, который приехал в Новую Москву, чтобы оценить ход ее развития накануне девятой годовщины расширения границ столицы. Школа и садик главе города понравились.

- Все новое, что есть в школьном строительстве, - в этих зданиях, - сказал он на встрече с учителями, родителями будущих учеников и самими школярами.

Минпросвещения усилит контроль за строительством школ и детсадов в регионах

И в самом деле, чего там только нет! Помимо учебных классов для учеников начальной школы и старшеклассников, центр общественной жизни с амфитеатром-трансформером. Рассчитанный на 350 человек он в любой момент может превратиться в лекторий и кинотеатр, танцевальный или концертный зал. Это место, где детям можно шуметь, при этом не мешая занятиям в учебных кабинетах. Специальные акустические панели не пропустят через стены этого центра ни громкую музыку, ни детские голоса. Предусмотрены и прекрасные условия для занятий спортом. В самом здании - два спортивных зала, где можно заниматься гимнастикой, баскетболом, волейболом и даже скалолазанием на специальном скалодроме. Целая спортивная зона оборудована и на свежем воздухе - с футбольным стадионом, беговыми дорожками, роллердромлм, памп-треком. Есть также информационный центр, библиотека, гончарная мастерская с печью для обжига, оснащенная по аналогии с кафедрой промышленного дизайна знаменитой "Строгановки". Есть в ней и художественный класс с мольбертами, макетной комнатой, компьютерным классом с программами для проектирования. Заниматься в этой мастерской смогут не только школьники, но и их родители, бабушки и дедушки по программе "Московское долголетие".

Построено это четырехэтажное здание на улице Потаповсаая роща, рассчитано оно на 550 школьников, а детский сад - на 150 детей. Профинансировали его частные инвесторы, а когда стройка завершится, школа перейдет в собственность города.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, до конца 2023 года завершится сооружение 93 новых объектов образования. "Территория ТиНАО сегодня является примером комплексного развития - новые жилые кварталы формируются таким образом, чтобы будущие жители имели шаговый доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и досуга, - продолжал он. - В Новой Москве активно развивается транспорт, появляются новые рабочие места и, конечно, строятся социальные объекты".

В Москве школьные медкарты врачи будут оформлять в электронном виде

По словам заммэра, за счет городского бюджета построят 16 школ и 10 детских, а еще 26 школ и 41 садик появятся благодаря инвесторам. К предстоящему новому учебному году будет готово к заселению сразу 24 объекта - 12 школ и 12 детских садов. Всего же с 2012 года в Новой Москве за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников построено и введено в эксплуатацию 19 школ и 57 дошкольных учреждений.

В регионах Общество Образование Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новые границы Москвы РГ-Фото

Главное сегодня

Видеотрансляция: Владимир Путин проводит "Прямую линию"
Путин: Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России
Путин ответил на вопрос о преемнике
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару