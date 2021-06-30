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30.06.2021 11:27
Рубрика: Экономика

Собянин рассказал о развитии Москвы как одного из ведущих инновационных кластеров мира

Текст: Любовь Проценко

В своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году столица заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. "Еще в 2017 году мы находились на 57 месте, - пишет он. - В недавно публикованном рейтинге экосистем стартапов StartupBlink за 2021 г. Москва заняла 9 место в мире и 2 место среди европейских городов".

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По мнению главы города, это признание - результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты. Чтобы поощрить их, рассказал Собянин, в городе учредили премии "Новатор Москвы". И предложили участвовать в конкурсе всем желающим изобретателям, лишь бы они работали или жили в Москве. На этой неделе были объявлены лауреаты премии 2021 года.

По сравнению с 2020 годом число заявок выросло в 1,5 раза. На соискание премии было выдвинуто 740 заявок по 6 приоритетным направлениям: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и информационные технологии", "Транспорт и логистика", "Благоустройство и строительство", "Экология и охрана окружающей среды" и "Общественные проекты".

В финал вышли 36 инновационных разработок. Победителями стали авторы 18 проектов. Среди них не только инновационные идеи (номинация "Проект будущего") и стартапы ("Меняющие реальность"), но и серийная продукция, которая уже нашла своего покупателя ("Лидеры инноваций").

Среди наиболее интересных проектах Собянин рассказал о диагностической платформе Oncobox, которая позволяет подбирать эффективные препараты для лечения на поздних стадиях и в других сложных случаях рака. Благодаря проведению глубокого генетического исследования клеток опухоли, анализу всех доступных противораковых препаратов и использованию рекомендательной системы с элементами искусственного интеллекта платформа формирует индивидуальный рейтинг таргетных препаратов для конкретного пациента, а также оценивает эффективность иммунотерапии. Высокая эффективность платформы подтверждена результатами внедрения в клиниках Москвы, Калуги и Петрозаводска. Кроме того, Oncobox применяется в клинических центрах в Германии, Словении и Швейцарии.

Интересна и работа компании iFarm, основатель которой когда-то разрабатывал мобильную игру-симулятор фермы. Затем нашел единомышленников и открыл небольшую климатическую теплицу. Сегодня, спустя несколько лет, компания предоставляет услуги по строительству и автоматизации городских вертикальных ферм. По технологиям iFarm запущены производства в Москве, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Хельсинки, планируется создание ферм в Калуге, на Камчатке, в Швейцарии и Катаре. Полностью замкнутая система не зависит от внешних климатических условий. Выращивание продукции не требует применения использования пестицидов и других вредных химикатов.

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