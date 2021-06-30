Тульских медиков поймали на торговле сертификатами о вакцинации

В Тульской области медработники попались на выдаче фальсифицированных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Полиция подозревает в торговле документами медперсонал районных больниц городов Венев и Киреевск, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации, медики ЦРБ Венева и Киреевска вносили в федеральную базу данных лиц, прошедших вакцинацию, недостоверные сведения. За определенную плату они вписывали в реестр людей, не делавших прививки от коронавирусной инфекции. Потом на основании этих фальсифицированных сведений в федеральном реестре "покупатели" получали сертификаты о проведенной вакцинации.

Такую подработку медперсонала выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Тульской области и ОЭБиПК УМВД России по городу Туле в ходе оперативных мероприятий. Подробности поставленной на поток торговли сертификатами выясняются. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, подчеркнул официальный представитель УМВД Андрей Ярцев.