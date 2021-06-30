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30.06.2021 13:30
Рубрика: Власть

Тверской губернатор Игорь Руденя намерен избираться на второй срок

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подал документы на выдвижение кандидатом на пост главы региона.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В пресс-службе правительства Тверской области пояснили, что документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Тверской области Игорь Руденя представил в областную избирательную комиссию 29 июня.

- Выборы главы региона состоятся в Единый день голосования 19 сентября, - рассказали в пресс-службе. - Из девяти руководителей субъектов РФ, которых также будут избирать в этот день, Игорь Руденя выдвинулся одним из первых.

Решение о выдвижении действующего губернатора кандидатом от "Единой России" было принято на втором этапе конференции регионального отделения партии. Приоритетными направлениями работы областного правительства Игорь Руденя назвал поддержку семей, модернизацию здравоохранения, развитие системы образования, воспитание социально активной молодежи и добровольцев, вовлечение молодых людей после получения образования в реальный сектор экономики региона, развитие приоритетных отраслей экономики, модернизацию инфраструктуры, ремонт дорог.

Игорь Руденя руководит Тверской областью с марта 2016 года: 2 марта он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а 23 сентября вступил в должность главы области.

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