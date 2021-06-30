В Гидрометцентре спрогнозировали контрастный июль в Москве

Горожане у фонтана на ВДНХ в Москве. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Погода в столичном регионе в июле будет неоднородной. Об этом агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отмечает собеседник агентства, в июле периоды тепла будут чередоваться с похолоданием. Таким образом характер погоды будет похож на тот, что мы видели в мае и июне.

"Июль будет неоднородным, но среднемесячная температура прогнозируется выше нормы", - отметил Роман Вильфанд.

Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, среднесуточная температура в июле в Москве составляет 18,3 градуса.