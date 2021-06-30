В Калуге 28-30 июня прошла XVI Конференция городов-партнеров России и Германии, одно из главных событий Года Германии в России.

Мероприятие посвящено развитию отношений между муниципалитетами двух стран. Как отметил в своем выступлении посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, "пока мы говорим о глобальной политике, настоящая жизнь происходит на уровне муниципалитетов, именно в них живут люди, поэтому отношения между ними - это база".

Приветствия в адрес Конференции прислали президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас и другие.

Как отмечалось в приветственном адресе российского президента, побратимские отношения связывают двести городов, регионов и муниципальных образований двух стран.

В том же духе высказался и посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр. По его словам, "взаимодействие гражданских обществ отражает интерес, который народы обеих стран проявляют друг к другу, и придает отношениям между государствами их истинный характер". Поэтому, считает дипломат, конференция в Калуге также положительным образом будет сказываться на развитии германо-российских отношений в ближайшие годы, что дает реальные основания называть ее "конференцией будущего".

Участников мероприятия оказалось меньше, чем планировалось из-за того, что Германия недавно решила ужесточить въезд из России в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой и все прибывшие должны отправляться по возвращении на двухнедельный карантин. Например, не смогли приехать Герхард Шредер и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Но несмотря на это, в Калуге все равно собрался представительный срез участников.

Как сказал "РГ" специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, "нынешняя конференция проходит в непростых условиях, но я надеюсь, что в ходе мероприятия возникнут взаимные интересы. Экономика, хотя она последние годы подчинялась политике, имеет самоценность и самодостаточность, особенно на городском уровне. Вопросы урбанизации, управления городским хозяйством и инфраструктурой - все это составляет смысл такого рода форумов. На региональном уровне санкционные режимы влияют куда меньше, а темы обсуждаются очень серьезные. Не случайно на этой конференции присутствует и председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп и другие. Такого рода контакты обязательно дают эффект, хотя иногда и не сразу".

Побратимские отношения связывают двести городов, регионов и муниципальных образований России и Германии

Павел Завальный, глава комитета Госдумы по энергетике и глава группы межпарламентских связей с Бундестагом, отметил, что именно на муниципальном уровне происходит прямой диалог между людьми, что и является настоящей "дружбой между народами", тогда как политика печется о национальных интересах.

Что интересно, мероприятие, хотя оно и посвящено взаимоотношениям на муниципальном и региональном уровнях, оказалось сильно политизированным. На форумной дискуссии "Значение диалога между муниципалитетами и политикой для развития германо-российских отношений", в которой принял участие посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, развернулось оживленное обсуждение, насколько оправданна нынешняя политика Берлина в отношении России. Что примечательно, дискуссия развернулась между немцами. После того, как посол заявил, что правительство Германии принимает решения на основе волеизъявления народа, из зала стали раздаваться вопросы, так ли это. Например, один из участников из федеральной земли Баден-Вюртенберг рассказал, что когда он организовывал совместное мероприятие немецких и российских городов, на него заявили, что он поддерживает присоединение Крыма к России, и в его дом ломилась полиция. При этом немецкая организация "Либеральный модерн", выступающая против "Северного потока-2" и развития отношений с РФ, получает миллионы евро из федерального бюджета. Посол фон Гайр ответил, что дотации из бюджета получает огромное число организаций разной направленности, а не только "Либеральный модерн", и делать вывод об антироссийской политике Германии на основании этого не стоит. "Мы поддерживаем многообразие", подчеркнул немецкий дипломат.

Тем временем в холле здания, где проходила конференция, лежали напечатанные на желтой бумаге листовки организации Russlandbrucke (Мост с Россией) с призывом "прекратить холодную войну с Россией". Обращение подписали семь обществ германо-российской дружбы и ряд частных лиц.

К счастью, одной политикой дело не ограничилось. Пока на форумной сессии пророссийские граждане Германии спорили с Берлином в лице посла, на других площадках речь шла о вопросах контактов на муниципальном и региональном уровне, то есть о том, ради чего мероприятие и создавалось. Так, на экспертной дискуссии "Инвестиционная политика регионов", участники обсудили, что первично, инвестор или инфраструктура. Пришли к выводу, что для прихода инвестора желательно иметь готовую площадку, хотя для региона это риск, отметили замгубернатора Калужской области Владимир Попов и исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков в РФ Денис Журавский. Кстати, в Калужской области на каждый вложенный в создание индустриальных парков рубль получено 14 рублей инвестиций.

По мнению посла доброй воли ООН Вероники Пешковой, сегодня у иностранного инвестора есть интерес к российским регионам, причем на муниципальном уровне. И вопрос здесь - в полноте информации, включая мнение местных бизнесменов, потому что если им хорошо работать, то иностранцам тоже, вероятно, будет нормально.