В Москве 1 июля выросли цены на коммунальные услуги. Как не платить лишнего?

В столице, как и во всей стране, выросли тарифы на коммунальные услуги - за отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и газ мы теперь будем платить чуть больше. При этом все остальные графы в платежках останутся неизменными. Что именно подорожает и насколько? Как при этом не заплатить лишнего и даже, быть может, сэкономить? Корреспондент "РГ" разбирался в тарифных тонкостях.

Ниже инфляции

Напомню, тарифы на коммуналку в России растут с 1 июля на протяжении последних лет, а вот жилищные услуги дорожают 1 января. Поэтому содержание и ремонт, соцнайм жилья и капитальный ремонт этим летом не дорожают - это произошло зимой. Благодаря такому подходу рост тарифов многие просто не почувствуют - во-первых, подорожает не вся платежка разом, а во-вторых, подорожание будет скромным.

В совокупности коммунальные тарифы в Москве вырастут на 3,6%. При этом федеральные власти разрешили городу поднять цены максимум на 4,6%, а инфляция за последний год составила 5,1%. Городские власти не воспользовались правом максимально поднять цены - это сэкономит всем нам 2,7 миллиарда рублей, подсчитали в столичном департаменте экономической политики и развития.

Что касается конкретных цен и ресурсов, то, к примеру, тепло подорожает на 3,22%. Еще вчера гигакалория теплоэнергии стоила в столице 2467,38 рубля, а сегодня подорожала менее чем на 100 рублей - до 2546,83 рубля. Примерно на такой же шаг дорожает и все остальное: горячая вода на 3,17%, холодная на 3%, водоотведение на 3,6%.

А вот электроэнергия подрастет в цене для всех по-разному, к этому за последние годы москвичи уже могли привыкнуть. Так, владельцы однотарифных счетчиков в домах с газовой плитой заплатят на 4,6% больше, а обладатели таких же счетчиков в домах с электроплитами - на 5,7%. Разница объясняется тем, что в городе постепенно сводят на нет разницу в тарифах для домов с газом и без него. Впрочем, рост тарифов может быть разным в зависимости от поставщика и территории - свои особенности есть, например, в Новой Москве. Но у большинства москвичей цифры изменятся именно так.

В целом расчеты показывают, что условная семья из трех человек, проживающая в оборудованной счетчиками квартире площадью 64 "квадрата", заплатит за июль на 200 рублей больше, чем в июне. На человека подорожание составит 66 рублей 87 копеек. Другими словами, если вы вдруг в июле нальете горячей воды на один кубометр меньше, чем обычно, то роста вообще не почувствуете. Куб горячей воды стоит больше 200 рублей, так что даже небольшая экономия этого ресурса покроет удорожание.

Для вас скидка

Что касается различных льгот и субсидий по оплате коммуналки, то все они в столице продолжают действовать в полном объеме, заверил "РГ" глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. "В Москве льготами по оплате ЖКУ пользуется 52 категории граждан - это порядка 3,5 миллиона человек, или почти каждый третий житель города, - напомнил он. - Кроме того, 649 тысяч семей получают субсидии на оплату ЖКУ. В бюджете города на обеспечение москвичей льготами и субсидиями предусмотрено 48,4 миллиарда рублей, и это без учета федеральных субвенций".

Если со льготами на коммуналку все более-менее понятно - их получают пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и многие другие нуждающиеся горожане, то с другим видом соцподдержки - субсидиями - все сложнее. Они тоже призваны помочь тем, кто в этом больше всего нуждается, но нацелены не столько на статус льготника, сколько на долю его затрат на коммуналку.

В Москве на субсидии имеют право те, кто платит за ЖКУ больше 10% от семейного бюджета. В других регионах эта планка гораздо выше - обычно она на уровне 22%. Работает все очень просто. Допустим, в вашей семье три человека, включая ребенка-школьника. Расходы на коммуналку составляют 9 тысяч рублей в месяц, а доходы - 70 тысяч. Несложные подсчеты показывают, что коммунальная платежка "съедает" от бюджета этой семьи почти 13%. Значит, они имеют право на субсидию - примерно на 2 тысячи в месяц.

Это, кстати, меньше среднего размера субсидии по городу - он составляет почти 2,7 тысячи. В городском центре жилищных субсидий говорят, что чаще всего эти выплаты получают пенсионеры - на них приходится почти 80% семей. Дальше идут студенты, многодетные семьи, безработные, одинокие родители и многие другие. Не важно, есть ли у вас другие льготы, сколько человек в вашей семье и так далее - главное, тратить на коммуналку больше десятой части бюджета. Впрочем, есть ограничения по доходам. К примеру, если вы живете один, то для получения субсидии ваш доход не должен превышать 50 778 рублей. Цифра меняется в зависимости от числа членов семьи и других факторов - подробнее смотрите в нашей инфографике.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Кстати

Субсидия онлайн

Оформить жилищную субсидию можно, подав заявление через официальный портал столичной мэрии mos.ru или лично обратившись в центр госуслуг "Мои документы". Изучить все подробности о "коммунальных" льготах и субсидиях можно на сайте центра жилищных субсидий subsident.ru. Там же доступен и список документов, необходимых для получения выплат.