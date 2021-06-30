В Москве обнаружены две точки продажи поддельных справок о вакцинации

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из окружных подразделений выявили несколько фактов продажи медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19. Подробности дела сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в ходе проверочной закупки оперативники приобрели в интернете фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. На документе присутствовали оттиск печати и подписи врачей одной из городских поликлиник Москвы. Конверт с сертификатом принес курьер службы доставки. По его словам, посылку ему передал мужчина возле бизнес-центра на Большой Тульской улице.

Полицейские установили личности мошенников и задержали их. Предполагаемыми организаторами канала сбыта поддельных документов оказались двое москвичей. Они собственноручно изготавливали и заполняли справки, после чего реализовывали их через объявления в Сети и одном из мессенджеров.

В офисе мошенников на Большой Тульской улице правоохранители обнаружили и изъяли более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против коронавируса, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций.

Уже установлено, что изъятые образцы являются поддельными. Оттиски печатей на справках также не соответствуют оригиналам. С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Между тем в Зеленограде полицейские выявили изготовление и сбыт поддельных справок о наличии антител к новой коронавирусной инфекции.

Ирина Волк рассказала, что курьера, который доставил документ заказчику, полицейские задержали возле одного из торговых центров Зеленограда. Справка о наличии высокого уровня антител оформлена в коммерческом медицинском центре без фактической сдачи крови на анализ. Подделку, которая позволяет получить освобождение от вакцинации, продали за 1785 рублей. В клинике и лаборатории, которые оформили документ, проведены обыски. Полицейские обнаружили бланки справок, на которых уже стояли печати и подписи врача. Изъяты компьютерная техника, средства связи, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по статьям 327 УК РФ - "подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Сейчас устанавливаются все эпизоды данных преступлений.