В Москве собрали астероид из батареек

Итоги семейного экоконкурса по сбору батареек подвели в Международный день астероида в Сквере Победы Южного административного округа. Его организовал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

Из батареек, которые удалось собрать, сделали фигуру в виде астероида, которая отправится на переработку. Семьям-победителям вручили билеты в Московский планетарий, где они смогут больше узнать об астероидах и других небесных телах. Перед подведением итогов дети поучаствовали в конкурсе рисунков, а родители смогли обменяться опытом эковоспитания.

"Такими акциями мы хотим показать, что совместный досуг с детьми может быть не только активным, но и общественно полезным. Родители должны с малолетства приучать детей бережно относиться к окружающей среде. И делать это можно на простых примерах - сдавать в специальные пункты батарейки, пластиковые крышечки, люминесцентные лампы и т. п.", - отметил Нифантьев.

Он добавил, что экоактивистами Южного округа в 130 подъездах установлены емкости для сбора батареек. Благодаря активности жителей семи районов удалось собрать и сдать в переработку больше тонны использованных источников питания.

Напомним, Евгений Нифантьев выступает за создание в столице широкой инфраструктуры для развития спортивных и творческих способностей подрастающего поколения, что позволит им оторваться от гаджетов и соцсетей.

"Но просто отдать детей в кружки недостаточно. Родителям важно создавать для них дополнительные интересные активности. Уверен, что участие в волонтерских проектах - отличный способ интересно провести время всей семьей", - добавил общественник.