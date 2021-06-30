В Москве упали цены на аренду загородных домов

За последний год цены на аренду загородных домов в столичном регионе упали на 10-15% - ажиотаж после начала пандемии и локдауна спал, и горожане стали более придирчиво выбирать временное жилье на природе. К такому выводу пришли в компании "Инком-Недвижимость".

"Клиенты стали более разборчивы, стоимость найма пришла в соответствие с качеством объекта. С весны 2021 года отмечена отрицательная динамика спроса на аренду загородного жилья", - считают аналитики.

Цены на аренду элитных домов при этом упали не так заметно - на 5-7%. Риелторы уверены, что резкому подъему цен прошлогодней весной способствовал ажиотаж - горожане массово искали загородное жилье, а хозяева неоправданно высоко поднимали цены. Однако стоило ажиотажу спасть, как ценники пришлось переписывать в меньшую сторону.

"Кроме того, за год кто-то успел обзавестись собственной дачей. Стоит отметить, что приобретение собственного загородного дома выгоднее, чем его аренда в долгосрочной перспективе (на несколько лет), поскольку в настоящее время мы наблюдаем оптимальное соотношение низкой ипотечной ставки и инфляции", - объясняет начальник отдела департамента загородной недвижимости компании Анна Власова.