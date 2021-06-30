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30.06.2021 12:24
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали пять курьеров с поддельными сертификатами вакцинации

Текст: Иван Петров

За минувшую неделю в столице были задержаны пять курьеров, развозивших потенциальным покупателям поддельные справки о вакцинации от коронавирусной инфекции. "За неделю, начиная с 22 июня, в Москве были задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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При этом у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов. Отмечается, что все заказы покупатели фальшивых справок осуществляли через интернет.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ "подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". В рамках этих расследований ведётся розыск изготовителей поддельных сертификатов.

Напомним, накануне в МВД России напомнили всем об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Причем, ответственность предусмотрена как за их изготовление, так и за покупку и использование.

18 июня в столичном главке МВД сообщали, что возбуждены 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации. По статье 327 УК РФ обвиняемым грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

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