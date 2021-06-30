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30.06.2021 21:36
Рубрика: Культура

Как подняться из руин

В Щусевском музее открылась "Архитектура памяти"
Текст: Татьяна Земцова
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
В государственном музее архитектуры им. Щусева открылась выставка "Архитектура памяти". Посвященная сохранению разрушенных во время войны исторических памятников, проектам восстановления городов и созданию военных мемориалов, она должна была открыться к празднованию 75-й годовщины Победы. Но ковид смешал планы, и выставка открылась лишь теперь, в июне этого года.

Идею выставки сформулировала на открытии Елизавета Лихачева, директор музея: восстановление памятников, утраченных в военное время, - это восстановление самосознания народа. Под сводами Аптекарского приказа - фотографии и кинохроника со съемкой послевоенных руин Великого Новгорода, Истры, Севастополя, Сталинграда. Глядя на эти кадры, по-новому оцениваешь колоссальный труд восстановления. Впрочем, архитекторы начали участвовать в спасении памятников во время войны практически сразу после того, как упали первые бомбы.

Фото: Михаил Коренев
Выставка «Иван Алексеевич Бунин: Вехи судьбы» в столице Египта Каире

Уже летом 1941 года под руководством Бориса Иофана был разработан проект маскировки центра Москвы. Он предполагал два вида маскировки - плоскостную и объемную имитацию. Первая должна была дезориентировать пилотов бомбардировщиков и защитить памятники архитектуры. Деревянные щиты закрыли звезды на кремлевских башнях, а купола соборов в сердце города одели в защитные чехлы. Крыши и фасады зданий в Кремле перекрашивались, чтобы создать иллюзию городских кварталов с плотной застройкой. И, разумеется, никакой подсветки не было. Увидеть, как выглядела маскировка Кремля во время войны, можно на выставке.

Художественный потенциал проектов послевоенных лет во многом предопределил развитие современной градостроительной мысли

С объемной имитацией было сложнее. Макеты ложных городских кварталов должны были появиться на открытых площадях и на речной глади. Фанерные пристройки, декорации из тканей, искусственные и живые деревья маскировали вокзалы, мосты, театры, церкви. На окраинах города были выстроены обманки - ложные нефтебазы, заводы и аэродромы, которые должны были увести вражескую авиацию от стратегических объектов.

Одновременно Москва "окапывалась". Метро служило бомбоубежищем, спальней, залом заседаний. Строительство линий метро продолжалось и в 42-м, и в 43-м. В разделе, посвященном Москве, можно увидеть проекты станций метрополитена, построенные в середине войны.

Уже в конце 1942 года при Академии архитектуры СССР начали формировать мастерские, которые должны были заняться проектами восстановления городов. К работе привлекли "зубров": Алексея Щусева, Льва Руднева, Бориса Иофана, Владимира Гельфрейха.

Мастерская Алексея Щусева разработала проект восстановления Новгорода. "Замечательные памятники Новгорода или вовсе разрушены, или стоят без крыш и куполов. Лучше других сохранился древний Кремль с его стенами и башнями. Софийский собор имеет пробоины в двух куполах. Из золоченой меди, которой была покрыта глава собора, немцы делали портсигары", - писал Щусев.

Проектом восстановления Истры занималась также мастерская Щусева. Архитектор предлагал превратить ее в курорт, сделать из города такой Сочи на севере. Проект учитывал природные особенности окрестностей города и его историческое прошлое. Некоторые городские здания по проекту академика должны были напоминать образцы русской архитектуры ХVII века, особенно любимой архитектором. Наличники окон должна была украсить майолика, подобная керамическим украшениям Новоиерусалимского монастыря. Фрагменты уцелевшей монастырской керамики сейчас представлены в экспозиции. Жилая застройка могла бы остаться деревянной и малоэтажной. Какой могла бы быть Торговая площадь Истры, можно судить по акварельной графике Щусева. К сожалению, щусевский проект не был реализован полностью. Хорошо, что хотя бы удалось восстановить собор Новоиерусалимского монастыря, очень пострадавший во время войны.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В Волоколамском Кремле открылась выставка "Благочестивые Константиновичи"

Не были реализованы и проекты Григория Бархина и Моисея Гинзбурга по восстановлению Севастополя. Но художественный потенциал проектов тех лет во многом предопределил развитие градостроительной мысли.

Отдельный сюжет выставки - мемориалы, увековечивающие память героев Великой Отечественной. Практически во всех проектах - от Москвы до Берлина, от Сталинграда до Ленинграда - они включены в ансамбль городов, которые поднимались из руин. Проекты, фотографии и архивные документы, многие из которых представлены впервые. Казалось бы, дела давно минувших дней. А сколько поводов для размышлений.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

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