Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте

В Московской области введение QR-кодов в общественном транспорте пока не планируется, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы рассматривали такую возможность, но при сегодняшнем уровне вакцинации постараемся не доставлять дополнительных хлопот жителям", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, на сегодняшний день привились полтора миллиона жителей области. Только в среду, 30 июня, вакцинацию прошли 50 тысяч человек. Если такие темпы сохранятся и дальше, к сентябрю ситуация с COVID-19 в Подмосковье должна стабилизироваться, считает губернатор.