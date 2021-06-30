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30.06.2021 22:20
Рубрика: Власть

Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте

Текст: Ирина Рыбникова

В Московской области введение QR-кодов в общественном транспорте пока не планируется, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Москве из-за коронавируса введена система QR-кодов

"Мы рассматривали такую возможность, но при сегодняшнем уровне вакцинации постараемся не доставлять дополнительных хлопот жителям", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, на сегодняшний день привились полтора миллиона жителей области. Только в среду, 30 июня, вакцинацию прошли 50 тысяч человек. Если такие темпы сохранятся и дальше, к сентябрю ситуация с COVID-19 в Подмосковье должна стабилизироваться, считает губернатор.

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