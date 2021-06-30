Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19

В Подмосковье сохраняется высокий уровень госпитализации больных с COVID-19. Ежедневно в больницы поступает 1,1 тысячи человек.Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор области Андрей Воробьев.

По его словам, в госпиталях для таких больных в среднем осталось свободными 16% коек, их число варьируется в зависимости от муниципалитета. В ближних перенаселенных городах области может быть незанятыми только 10% коек, в дальнем Подмосковье - все 20%.

Всего в области на сегодняшний день развернуто порядка 14 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией. В ближайшее время к ним добавят еще полторы тысячи коек.