Воронежская облдума подготовит поправки к нормам по охране рек и почвы

Новые подходы к определению защитной полосы рек и утилизации отходов животноводства выдвинут воронежские депутаты на рассмотрение Госдумы. Предложения по доработке экологического законодательства обсудили председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов и руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

В адрес ведомства часто поступают обращения от водопользователей, которые считают разумным устанавливать охранный статус на берегах рек, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, на конкретных участках нереста, нагула и зимовки рыб. Сегодня, согласно части 13 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина прибрежной защитной полосы таких водотоков составляет 200 метров по всей их длине.

Также Алексей Карякин отметил, что у природопользователей и надзорных ведомств возникают разночтения по поводу норм права, регулирующих обращение с отходами животноводства. Законодательство РФ предписывает обязательное лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. При этом отходы животноводства включены в федеральный классификационный каталог отходов. Многочисленные спорные ситуации, возникавшие при применении закона о лицензировании в отношении сельхозпредприятий, подтолкнули минприроды и минсельхоз к развернутым разъяснениям. Однако в нормах права они до сих пор не закреплены.

- Кроме того, управление фиксирует случаи злоупотребления со стороны животноводческих предприятий, когда на поля вносятся не переработанные или недостаточно обработанные отходы. В результате происходит затухание и деградация почвы, в нее попадают гельминты и иные вредоносные бактерии, - отметил Карякин, приведя возможные варианты решения упомянутых проблем.

Вопросы, затронутые на встрече, актуальны не только для Воронежской области, но и для страны в целом, подчеркнул Владимир Нетесов. Депутаты облдумы детально проанализируют ситуацию и подготовят предложения в Госдуму.

Фото: Воронежская областная Дума

Между тем воронежцы уже сейчас могут внести вклад в охрану природы и принять участие в уборке берегов Дона. Акцию инициировал заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Он обещал организовать централизованный вывоз мусора на переработку. Росприроднадзор фиксирует рост негативной нагрузки на Дон и прилегающие к нему территории. И именно вокруг этой водной артерии в регионе планируют строить развитие туризма. Протяженность Дона в пределах Воронежской области - 530 километров. На этом отрезке расположен целый ряд достопримечательностей: Костенки, Дивногорье, Малышевский лес, Кривоборье. Их можно объединить туристическим маршрутом, рассчитанным на неделю.