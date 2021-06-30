На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19

В камчатском крае появился новый вице-губернатор. Он будет координировать работу по борьбе с COVID-19. Это уникальный опыт, ведь подобной должности не вводили еще ни в одном другом регионе России.

Как рассказал глава региона Владимир Солодов, сделать это пришлось потому, что справиться с распространением коронавирусной инфекции в крае пока не удается.

- Мы сталкиваемся с ее новой, уже третьей волной, - говорит губернатор Камчатки. - Формирование коллективного иммунитета пока еще идет очень слабыми темпами. Сегодня данное направление работы является ключевым, самым важным для нас. И оно вовсе не касается исключительно министерства здравоохранения края. Это общая задача всего правительства, всех органов власти.

Временно исполняющим обязанности вице-губернатора по борьбе с COVID-19 назначили Александра Кузнецова, который с 21 апреля 2020 года занимал пост председателя правительства - первого вице-губернатора Камчатского края. Как отметил Владимир Солодов, новый вице-губернатор уже имеет опыт такой работы. В частности, он занимался руководством штаба по противодействию коронавирусной инфекции и координировал работу минздрава.

Кстати, формированием коллективного иммунитета на Камчатке занимаются активно - к примеру, недавно прививка от коронавируса стала обязательной для вахтовиков. И общие темпы вакцинации в регионе планируют нарастить как минимум в три раза.