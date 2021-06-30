На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19

Новости

Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin 01:47
Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде 01:24
Захарова посоветовала американским политикам "не корчить рожу" 00:58
В Канаде более 30 человек скончались из-за аномальной жары 00:36
Йоахим Лев объяснил поражение от Англии слабой реализацией 29.06.2021
Серена Уильямс заплакала после полученной травмы на Уимблдоне 29.06.2021
Исследователи назвали первую жертву чумы в истории 29.06.2021
Песков: ФБК является экстремистской организацией 29.06.2021
Песков: Россия начинает выходить из кризиса 29.06.2021
Песков объяснил свое решение вакцинироваться 29.06.2021
Песков: Путин готов сделать все для защиты страны 29.06.2021
Песков заявил, что Путин де-факто никогда не был на удаленке 29.06.2021
Минобрнауки: На сайтах вузов нужны телефоны "горячей линии" по коронавирусу 29.06.2021
Гарри Магуайр признан лучшим игроком матча Англия-Германия 29.06.2021
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной 29.06.2021
В Подмосковье три человека утонули в яме после ливня 29.06.2021
Техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по дефициту нефти 29.06.2021
Песков: Больше всего вопросов, поступивших на "Прямую линию", касается коронавируса 29.06.2021
"Единая Россия" создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом 29.06.2021
Вышел первый трейлер приквела "Клана Сопрано" 29.06.2021
"Газпром" отказался от новых мощностей транзита через Украину 29.06.2021
Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах 29.06.2021
Впервые российская мужская пара выиграла чемпионат Европы по настольному теннису 29.06.2021
В Ростове сотрудник IT-компании арестован по подозрению в госизмене 29.06.2021
В Москве "Перекресток" опечатали после вспышки коронавируса 29.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 01:54
Рубрика: Власть

Проследит за короной

На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19
Текст: Дина Непомнящая (Петропавловск-Камчатский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
В камчатском крае появился новый вице-губернатор. Он будет координировать работу по борьбе с COVID-19. Это уникальный опыт, ведь подобной должности не вводили еще ни в одном другом регионе России.

Как рассказал глава региона Владимир Солодов, сделать это пришлось потому, что справиться с распространением коронавирусной инфекции в крае пока не удается.

Минобрнауки: На сайтах вузов нужны телефоны "горячей линии" по коронавирусу

- Мы сталкиваемся с ее новой, уже третьей волной, - говорит губернатор Камчатки. - Формирование коллективного иммунитета пока еще идет очень слабыми темпами. Сегодня данное направление работы является ключевым, самым важным для нас. И оно вовсе не касается исключительно министерства здравоохранения края. Это общая задача всего правительства, всех органов власти.

Временно исполняющим обязанности вице-губернатора по борьбе с COVID-19 назначили Александра Кузнецова, который с 21 апреля 2020 года занимал пост председателя правительства - первого вице-губернатора Камчатского края. Как отметил Владимир Солодов, новый вице-губернатор уже имеет опыт такой работы. В частности, он занимался руководством штаба по противодействию коронавирусной инфекции и координировал работу минздрава.

Кстати, формированием коллективного иммунитета на Камчатке занимаются активно - к примеру, недавно прививка от коронавируса стала обязательной для вахтовиков. И общие темпы вакцинации в регионе планируют нарастить как минимум в три раза.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Валерий Фальков рекомендовал проводить онлайн выпускные вечера в вузах
Утвержден состав сборной России на Олимпиаду в Токио
Голикова предупредила о риске заражения переболевших новыми штаммами
МИД РФ: Обвинения Польши в кибератаках ничем не подкреплены
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние